  • 31°C
香港時間 : 2021621日 (一) 17:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【賢行軼事@iM網欄】香港能製作出MasterChef嗎？ 如何令比賽節目更精彩

名人薈萃 16:59 2021/06/21

分享：

早幾天無意中看到《我要做廚神》(MasterChef) 竟然看得入迷，雖然這已是播放了很久的電視節目，但現在真的很難得有節目令我用心看，這類比賽節目香港電視台也經常製作，但為何味道總是差了點？可能會有人說我認為外國的月亮特別圓，但究竟是甚麼元素吸引了我？這類比賽其實是個人成長的濃縮或加速版，若在人生包含了這些元素，是否會令自己的經歷更精彩呢？

在節目後期製作層面，出色的剪接必記一功，因為令氣氛更緊湊，準備、練習、比賽、評論、結果，還有參賽者的心底話訪問，捕捉悲歡離合的情景，接近真人秀的處理，讓我們好像都看到整個過程，但最重要的時間性卻壓縮了。生活其中一樣最難過和緊張的東西是等待，所以適時也要營造緊張的氣氛，有時候也要讓觀眾等待，可能是一個廣告時段，更甚的是等待至下一集，但相對於人生的等待，真是小巫見大巫。雖然有些事情需要經過等待才會顯得甜美，但其實我也討厭等待，希望馬上知道答案，但適當的「等待」還是能令過程更精彩的元素之一。

有朋友表示MasterChef的參賽者都有基本廚藝功力，除了為了獎金拼搏，還會希望加入主持們旗下的餐廳，這是真正追求廚藝的人更喜歡、更渴求的事，那份真實的拼搏精神和心態，跟重金禮聘找來一些已有知名度的藝人或歌手，辦得有如才藝表演般的比賽是不同的，就算藝人多認真，技巧有多高，跟那份破釜沈舟無退路的心情還是有差異，真實戰鬥的質感，當中的汗水和淚水都會感受到有所不同的，節目便會更令人動容。

同樣在人生中對手的質素和夥伴的心態很重要，與高質素的對手比拼會更有趣，在較勁的過程中會自然令自己提升，追求更好的自己，而經歷過一起奮鬥、一起進步，有著相同志向和上進心的夥伴們相互扶持是難能可貴的，比賽節目會讓十多個這樣的人走在一起，在現實生活是不可多得的機會，而只有自己也提升到一定層次才會惺惺相惜，若當中若學習到為別人的成功而感到高興，那你將會進化到另一層次。人生中若能遇上能讓自己惺惺相惜的對手，那必定會很精彩，你若會真心為別人的成功而高興，那你必定能在某方面取得成功。

節目的精彩主持和評判的高質表現起著決定性的作用，在MasterChef中主持、評判二合為一，他們甚至肩負起導師的工作，這令節奏更明快，但可兼備這樣特質的人真的不多，就算遇上了，他們也應該是大忙人，時間安排上也未必容易。但我們看到評判或導師並不用是鬥多，香港電視台在些節目會找來一大堆評判倒不如只有數位言之有物來得好，嚴厲中有激勵，批評中有原因，整個節目好看與否評判的質素和高度極其重要。有些比賽節目找一些不專業的評判，給一些沒水準的評語會構成破壞，例如一個歌唱比賽找個不懂唱歌的歌手來擔任評判或導師，真的令人很尷尬，他的評語反馬上拉低節目質素。

尋找你的人生導師非常重要，他並不需要真的如學校老師一樣教導你，沒有人會有義務激勵你，所以你要懂得從他的批評中學習，苦口良藥，越直接的評語會讓你成長得更快。當然你也會遇上不合格的評判或導師，但他總有有用的地方，那你只好拿來作反面教材好了。

​​​要令比賽節目精彩與令自己人生精彩的元素原來也有不少共通點，接受等待、高質對手、真摰夥伴、專業導師，但當中最為重要的，是真心敢於接受挑戰，願意提升，追求更好的自己，堅持到最後一集的參賽者，亦即是你自己。

作者_廖寶賢簡介：

行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

更多賢行軼事@廖寶賢的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

欄名 : 賢行軼事

最新專欄文章 更多

【賢行軼事@iM網欄】從電視收視率的意義說起：感受市場氣氛較滯後數據更重要
2021/05/24
【賢行軼事@iM網欄】從電視收視率的意義說起：感受市場氣氛較滯後數據更重要
【賢行軼事@iM網欄】天馬行空就是創意？有效創新才有價值
2021/05/11
【賢行軼事@iM網欄】天馬行空就是創意？有效創新才有價值
【賢行軼事@iM網欄】韓國品牌崛起後的下一挑戰者 電子產業興衰循環再上演？(下)
2021/04/27
【賢行軼事@iM網欄】韓國品牌崛起後的下一挑戰者 電子產業興衰循環再上演？(下)
【賢行軼事@iM網欄】日本電器品牌如何崛起 電子產業興衰循環再上演？(上)
2021/04/12
【賢行軼事@iM網欄】日本電器品牌如何崛起 電子產業興衰循環再上演？(上)
【賢行軼事@iM網欄】港人旅行熱點：遍佈各國的名牌Outlet模式
2021/03/29
【賢行軼事@iM網欄】港人旅行熱點：遍佈各國的名牌Outlet模式
餐廳 表演 電視 電視台

上一篇文章

【兼職筍工】紅十字會甘迺迪中心請兼職宿房助理 時薪95元 工作內容一覽

下一篇文章

林鄭月娥：放寬部分社交距離措施　將於周四生效　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋