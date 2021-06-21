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【百度 9888】百度CEO李彥宏﹕ 「Apollo Moon」共享無人車必須要比打車便宜

股樓投資 18:12 2021/06/21

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百度集團（09888）董事長兼CEO李彥宏近日於在百度官方視頻號下留言表示，與北京汽車（01958）旗下極狐汽車推出的共享無人車「Apollo Moon」，收費「必須要比打車便宜」。據悉，百度預計在未來3年落地1,000台「Apollo Moon」，而據百度副總裁兼自動駕駛技術部總經理王雲鵬透露，每輛車的成本為48萬元人民幣，可確保於5年內可靠運營。

目前，百度「Apollo」系統測試車輛已達500輛，到2023年，「Apollo」將在全國30個城市內擴展3,000輛無人駕駛，服務300萬用戶，實現區域內可循環商業化。

大行對百度集團投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧

百度集團—SW（09888） 汽車 自動駕駛 經濟 李彥宏 目標價 北京汽車（01958）
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