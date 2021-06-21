【封殺虛擬貨幣】農行：絕不參與虛擬貨幣相關業務　將加大排查和監測力度

▲ 農行：堅決不開展、不參與虛擬貨幣相關業務 加大排查和監測力度

內地封殺虛擬貨幣，早前要求金融及支付機構不得開展與加密貨幣相關的業務。農業銀行 （01288） 發聲明指，堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動，禁止涉及虛擬貨幣交易客戶准入，並將對客戶及資金交易加大排查和監測力度。農行指，一經發現相關行為，將立即採取暫停賬戶交易、終止客戶關係等措施，並及時報告有關部門。

內蒙古8招打擊虛擬貨幣「挖礦」，看【下一頁】

農行稱會嚴格落實《關於防范代幣發行融資風險的公告》《關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告》等規定，按照近日人民銀行有關部門約談指導要求，將持續開展對虛擬貨幣交易的打擊治理行動。

農行指提醒，客戶應高度警惕虛擬貨幣相關業務活動的風險，提高風險防範意識和識別能力，謹防上當受騙。若發現上述有關行為，可進行舉報。

近期比特幣價格大幅回落至3萬美元水平，據Coindesk數據顯示，比特幣最新報32868美元，24小時內跌7.5%，年初至今累跌13.2%，以太坊報2007美元，跌8.9%，但年初至今仍升1.7倍。

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編輯：袁諾曦