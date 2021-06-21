【大行點睇】錦欣生殖收購雲南第二大試管嬰兒醫院　瑞信睇好上調目標價　料下半年集團仍有大型併購活動

瑞信發表報告指，錦欣生殖(01951)近日公布入股雲南省昆明盤龍區的民營營利性二級綜合醫院九洲醫院和雲南省昆明五華區的民營營利性三級婦產專科醫院和萬家醫院，將間接享有該等醫院約19.33%的經濟利益。



該行指交易估值合理，其中一間收購醫院是雲南第二大試管嬰兒醫院，兩間醫院的潛在產能可能增加兩倍以上。

瑞信表示，考慮到這項交易和未來潛在併購的積極影響，維持錦欣生殖「跑贏大市」評級，並將目標價由18.5元調高至21.2元。該行又指，錦欣生殖的目標是在今年下半年實現1至2項大型交易， 相信併購活動將繼續成為公司下半年的一個潛在催化劑。

大行對錦欣生殖評級及目標價：

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