【美股分析】聯儲局議息會議意外轉鷹　穆迪料美股恐跌至少一成

上周聯儲局在議息會議後表示將提早加息時間表，道指周五（18日）急挫533點，是近10個月以來表現最差。穆迪首席經濟學家Mark Zandi認為，市場將近期重大調整周期，隨著聯儲局由鴿轉鷹，美股恐面臨10%至20%的回調。

今年1月美股亦曾經歷波動，但在經濟復甦預期下，標指、道指仍於本月創下新高。惟Zandi強調，是次調整將不同以往，預計股市不會於短時間內恢復反彈，他指現時市場估值已經處於較高水平，料需要一年時間才能恢復。

Zandi上周五接受訪問時直言：「股市的逆風正在形成。」由於美國經濟復甦強勁，聯儲局料將視乎經濟數據，提前縮表及加息，以抑制過熱的通脹。但他同時強調，美國經濟的基本面並不存在太大問題，預計「經濟將蓬勃發展、失業率很低、且薪酬增長強勁」。

本周五（25日）美國將公布5月通脹數據，個人消費支出（PCE）物價指數料按年升4%，撇除食物及能源的核心PCE物價指數預期升3.5%，遠遠高於聯儲局2%的通脹目標。

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编辑：李勝男