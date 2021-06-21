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【工作模式】調查：近半倫敦公司考慮遙距工作模式恆常化 員工愛WFH主要考慮呢個原因

理財智慧 16:30 2021/06/21

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有調查指出，近半數英國倫敦公司在疫情，仍容許員工一周在家工仍5天，至於較小型的公司則比起大公司，更可能轉型為遙距工作。

據《彭博》報道，倫敦商會（London Chamber of Commerce and Industry）訪問了520家企業主管，結果顯示，有較多的公司表示，員工不願重返辦公室的主要原因，並非擔心外出上班會感染新冠病毒，而是考慮到通勤時間。

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當大多數經濟學家都認為遙距工作可能會以某種形式繼續下去，但有數據顯示，這種工作模式產生了深遠影響，有可能令到主要城市人口流動減少，以及依賴人們外出工作的企業，其銷售額會因而下降。

倫敦商會的CEO Richard Burge表示，「一旦取消限制，許多企業會就其經營場所和工作形式做出了決定」、「這有關於企業對其盈虧或生產效能的最佳判斷」。

【職場熱話】台疫情爆發 員工禁乘公交上班 被迫WFH惹閒言 嘆「覺得自己像罪人」【下一頁

報道又提到，英國前首相Tony Blair成立的全球變化研究所的調查報告顯示，英國約有600萬個在任何地方都可完成的專業工作，有被外國委外辦理的風險。該報告更警告指，遙距工作的「大規模實驗」意味著，擔心成本問題的公司，有可能只保留需要親自協作和進行決策的核心員工。

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撰文 : 陳楚琨

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