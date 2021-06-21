【旅遊回暖】美國航空周日取消數百班航機　機艙員工不足致運力受壓

航空業在去年的疫情飽受經營壓力，即使旅遊需求漸漸恢復，業界仍然需面對不少挑戰。美國航空在過去的周末取消數百班航機，主要受員工短缺、保養問題。

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據CNBC報道，航班追蹤網站FlightAware顯示，美國航空在周日取消180班航機，佔該企主線航班約6%。美國航空則指取消的航班佔整體3%，有一半是因為機艙員工不足。而周六亦有123班航機被取消。

美國航空稱，7月中整體航班數量將會減少1%，希望可以減少受影響的航班。該企又指，有部分航班取消是因為6月上旬天氣惡劣。航空乘客需求快速攀升，但惡劣天氣、人手短缺等因素，令航班運力受壓。

故美國航空希望可以透過調整7月中的航班編排，可有更大的營運彈性。該企又指，在重新編排航班時，盡力減少對旅客的影響，又主要在擁有住宿安排的市場刪減航班。

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責任編輯：葉泳珊