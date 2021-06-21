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【ET講股通】梁耀康：大市跌資金吼穩陣股 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:12 2021/06/21

分享：

恒指全日跌312點，收報28489點，大市總成交1,573億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，道指上周五大跌逾500點，港股今日表現已未算太壞，短綫看美股能否企穩，以及聚焦本周聯儲局官員發言。資金跌市轉吼穩陣股，如中資電訊股。

在通脹持續升溫下，只要股市、商品價格不急跌，料儲局不急於安撫市場。在儲局態度開始轉鷹，收水進程提前下，美股恐難有運行，道指有機會形成三頂，惟納指則相對硬淨。憂慮監管風險，港股科技股值博率不如美股科技股。

中電信急升  可考慮分注吸納

港股跌市，資金轉吼穩陣股。中電信 （00728） 升11.2%至2.59元，受惠公司指有機會調高派息比率，可考慮分注吸納。中移動 （00941） 升2.7%至48.65元。減費降價壓力消退，中資電訊股前景相對穩陣，派息亦吸引。

此外，房託及股殘的龍頭科網股，亦可留意。

憧憬華為推新機，手機設備股近期明顯反彈。丘鈦科技 （01478） 升13.9%至15.24元，可以13.8、13.9元止蝕。

【「ET講股通」問股環節，包括︰吉利、藍月亮、藥明生物、晶門半導體、思摩爾、國際家居零售、丘鈦科技︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此
 

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欄名 : ET講股通

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