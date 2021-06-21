【大行點睇】鞍鋼發盈喜　滙豐指為2008年次季以來最佳季績　料現價有逾60%升幅

滙豐研究發表報告指，鞍鋼(00347)發盈喜，受惠鋼價向上及有效控制成本，預期今年上半年盈利達48億元人民幣，按年增長860%，意味第二季盈利約為33億元，相當於該行及市場今年盈利預測分別78%及75%，且非常接近集團於2008年第二季錄得的最佳季度業績35億元人民幣。

該行維持鞍鋼股份「買入」評級及目標價8元，相信隨著基本面改善及政策利好，內地鋼鐵行業已進行新的上升周期。

大行對鞍鋼評級及目標價：

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