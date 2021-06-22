【職場熱話】同事經常射波 自製三天長假 飲食業網民大呼：「點做啊！」

「射波」文化在香港盛行，無論有沒有病痛也應該用盡公司給的福利，不要蝕給公司。於是引起不少打工仔定時請假的現象，令上司憤怒。近日有網民於網上討論區發文，指同事連續三星期都請兩天病假。

網民經歷：

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有網民不明白為什麼樓主要對同事生氣，因為同事也是按公司規矩請假。樓主回應指自己從事飲食，四個員工，一個在星期六日射波，另外三個輪着放假，令他忙得要命，直言：「點做啊？」

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不少人叫樓主一同放病假，指是正常福利，能用就用。樓主上網抱怨，只能怪他太年輕，不會學習射波文化。而且樓主也不應擔心工作量，要擔心的是分區經理。如果找不到做同事的工作，就應該由經理頂上，不應該是樓主。

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責任編輯：張瑋婷