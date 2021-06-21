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【大行報告】藥明生物上調盈利指引 獲多間大行唱好 股價創上市新高

股樓投資 16:14 2021/06/21

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藥明生物（02269）管理層調高今年盈利增長指引後，獲多間大行唱好，今日（21日）股價創上市新高，最高見142.6元，收報137.4元，仍升4%，成交額38.8億元。

其中，瑞信予藥明生物目標價最牛，由130元升21.5%至158元，評級維持「跑贏大市」，並調升其今年至2023年每股盈利預測分別5%、7%及12%。該行研究報告指，公司早前舉行了投資者日，由於新型肺炎疫苗發展蓬勃，及項目數目增長高於預期等原因，公司將今年的收入指引上升至按年增長65%，管理層亦指引今年往後的收入增長可維持按年上升40%至50%。該行認為，認為疫苗、雙特異性抗體（bsAb）都是公司未來業務的主要推動力。

大行予藥明生物最新投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧

經濟 目標價 每股盈利 成交 藥明生物（02269） 大行報告
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