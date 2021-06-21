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林鄭月娥：放寬部分社交距離措施　將於周四生效　

理財智慧 16:54 2021/06/21

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特首林鄭月娥今日（21日）表示，將放寬部分社交距離措施。她指，是次宣布的措施，或未能讓業界及商業營運處所感到滿意，但也希望大家諒解要達至真正安全及風險可控，是需要靠提高疫苗接種比率。她指截至昨晚本港共打了322萬劑疫苗，接種第一針的人士佔合資格的人口為28.5%。林鄭月娥交待放寬部分社交距離措施，有部分處所出席者若有三分之二已接種疫苗，可放寬至可容納人數100%，新措施由6月24日生效，為期14天。

就現時餐飲業務而言，C類餐飲業務處所，有可容納原本人數的一半，調至75%；為鼓勵更多餐飲業務處所採取D類模式，如處所員工已經完成兩劑的疫苗接種，並且過了14天，我們會將顧客數目上限由該處所的容納人數為原本的75%，上調至100%。每枱可容納人數會放寬至12人；宴會人數上限放寬至180人。

在員工和顧客接種疫苗要求不變的情況下，酒吧、酒館或夜總會每台人數和放寬至4人；派對房間、卡拉OK房間可放寬至8人。所有公眾或私人泳池可獲放寬至上限50%，如員工已接種疫苗亦可獲進一步放寬可容納的人數上限。

第二類為無食品或飲品供應的婚禮，由原本容納上限為20人的情況下，可放寬至50%；如有三分之二出席者已接種疫苗，同樣可放寬至100%；本地旅行團由容納人數30人，如三分之二出席者已接種疫苗，則可放寬至100人。

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責任編輯：黎淑雯

DJ 旅行團 編輯 食品 餐飲 飲品 酒吧 林鄭月娥 人口

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