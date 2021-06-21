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美國針對納瓦爾尼中毒 準備加強制裁俄羅斯

環球社會熱點 15:25 2021/06/21

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美國在應對俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼中毒及入獄一事上，準備對俄羅斯實施更多的制裁。

美國總統拜登與俄羅斯總統普京，上周於瑞士日内瓦舉行美俄峰會。美國國家安全顧問沙利文表示，美國在應對俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼中毒及入獄一事上，準備對俄羅斯實施更多的制裁。

特朗普終認敗選 諷拜登與俄峰會「一無所獲」 【下一頁】

沙利文（Jake Sullivan）周日（20日）接受美國有綫新聞網絡（CNN）訪問，他提及納瓦爾尼（Alexei Navalny）的遭遇時，表示美國正準備實施新一輪制裁（preparing another package of sanctions）作爲應對。

但當CNN主持問及制裁内容及具體時間安排時，沙利文則沒有明確答案。他僅表示美國一旦制定了確保有正確目標的計劃時，就會採取額外行動，包括針對化學武器實施進一步制裁。

納瓦爾尼中毒及遭監禁後，拜登（Joe Biden）今年4月首次對俄羅斯實施制裁，但沒有特別針對普京（Vladimir Putin）的制裁措施。

白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）回應指，沙利文發言的時機沒有特別意義。她重申政府會繼續關注使用化學武器的制裁目標，這一點在美俄峰會前後都沒有任何變化。

【美俄峰會懶人包】拜登普京說甚麼？一文看3大重點 【下一頁】

雖然拜登和普京都形容兩人會晤積極，但雙方目前除了同意恢復互派大使之外，暫時未有再採取新行動。

美國共和黨人批評拜登對俄表現軟弱，更稱拜登放棄制裁俄羅斯與歐洲北溪2期（Nord Stream 2）天然氣管道項目主要實體。

沙利文則反駁上述指控，稱拜登當時私下向普京表示如繼續針對美國的有害活動，俄羅斯將會面臨代價和後果。

責任編輯：鄭錦玲

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