K11夥拍WeChat Pay HK 推電子消費劵優惠獎賞 可獲10倍K Dollar獎賞

政府在上周五(18日)宣布電子消費劵將於7月4日開始接受5000元消費券申請，有份負責派發的電子支付營辦商紛紛推出優惠，藉此吸引市民使用有關支付平台。K11集團與WeChat Pay HK率先宣佈合作計劃，由7月26日至9月26日期間，顧客只要在K11集團旗下及其管理的四大購物中心指定商戶以WeChat Pay HK消費，即可獲10倍K Dollar獎賞。

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10倍K Dollar獎賞計劃舉行為期兩個月，由7月26日至9月26日。參與的四大購物中心包括K11 MUSEA、K11 Art Mall、D ‧ PARK及THE FOREST。顧客只要在上述購物中心指定商戶消費並以WeChat Pay HK結帳，然後把截圖上載至「K11 HK」流動應用程式（註：於D ‧ PARK消費則上載至「D ‧ PARK」流動應用程式），經系統確認後便可賺取10倍K Dollar獎賞。每購物中心可賺取10倍K Dollar獎賞的最高消費限額各為5000元。假設顧客在四大購物中心分別消費5000元，即可賺取最高逾千元的K Dollar獎賞，不同級別的K11會員賺取的K Dollar金額亦有所不同，詳情請參考官方網頁。所獲得的K Dollar可在K11集團旗下超過450間商戶使用，而每個K Dollar可作1元使用。

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與此同時，為回饋消費者，在消費券登記期間，市民通過 K11 MUSEA、K11 Art Mall、D ‧ PARK 及 THE FOREST 場內的QR code可領取WeChat Pay HK的40元K11專屬電子現金券，在成功登記選用WeChat Pay HK領取消費券後即可在四大購物中心指定商戶使用。

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責任編輯：羅浩濂