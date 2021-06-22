【職場熱話】當初面試開價38K HR壓價至35K 更質疑「要咁多錢做咩？」 港男終揚眉吐氣

無論是轉工還是剛踏入社會，每個打工仔最先學會的是把自己的預期薪金提高。因為HR會理所當然的壓價，所以填高一點薪金是求職者的小聰明。近日有網民於網上討論區發文，指當初面試被HR諷刺，找到新工作後終於揚眉吐氣。

網民經歷：

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有網民指HR是社會寄生蟲，支持樓主在辭職會議上罵HR一頓。樓主回應，稱自己已經準備好在會議叫他學習一下如何做一個專業的HR。有人覺得樓主當初應該反駁HR，「如果我順便養你的父母，你是不是給70K？」、「咁啲錢都唔係你嘅，你咁緊張做咩？」

【職場熱話】公司同事貪小便宜 汽水紙巾拎返屋企 事主考慮向HR投訴 網民：等你升上去才管他人吧【下一頁】

網民對HR文化感到無語，因為幫公司省下的錢也不進他們口袋，搞不懂他們為什麼要壓價。更有人奇怪HR是不是需要跑數，誰能幫公司節省得最多的金錢就能有花紅。

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責任編輯：張瑋婷