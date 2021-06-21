【新冠疫苗】美NFL球員堅拒接種 寧可退役

美國眾多體育賽事在新冠疫苗率持續上升下，陸續開放民眾入場。美國職業欖球聯盟（NFL）亦更新防疫規定，並以疫苗接種狀態劃分。一名NFL球員堅拒接種，就算後果是被迫退役亦在所不惜。

【世界盃】卡塔爾要求球迷接種疫苗才可入場 【下一頁】

效力紐約水牛城比爾（Buffalo Bills）的比斯利（Cole Beasley）上周五（18日）表示，

「我不會無緣無故食藥。我寧願冒險，加強自身免疫系統，對抗新冠病毒。」（I'm not going to take meds for a leg that isn't broken. I'd rather take my chances with Covid and build up my immunity that way.）

32歲的比斯利強調，這只是個人選擇，亦知道聯盟有人支持他的做法，只是他更敢言。比斯利更坦言，如果因為堅持不接種而被迫退役，他亦不會後悔。NFL暫時未回應比斯利的言論。

英國政府與社交媒體合作谷針 兩日有百萬預約 【下一頁】

根據NFL最新防疫規定，完成接種人士可縮減檢測密度至每兩周一次，可在球會建築內或作客比賽時免戴口罩。同時，完成接種者即使與確診者有接觸史，亦不需要強制隔離。

相反，未接種者仍要每日檢測，強制戴口罩及若與確診者有接觸史人士需隔離。未接種者亦被建議，在球會建築內保持社交距離，不容許與隊友及其他職員同桌進食。在客場作賽時，未接種者不得離開酒店。

責任編輯：吳漢培