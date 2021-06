【新冠疫苗】美NFL球員堅拒接種 寧可退役

美國眾多體育賽事在新冠疫苗率持續上升下,陸續開放民眾入場。美國職業欖球聯盟(NFL)亦更新防疫規定,並以疫苗接種狀態劃分。一名NFL球員堅拒接種,就算後果是被迫退役亦在所不惜。

效力紐約水牛城比爾(Buffalo Bills)的比斯利(Cole Beasley)上周五(18日)表示,

「我不會無緣無故食藥。我寧願冒險,加強自身免疫系統,對抗新冠病毒。」(I'm not going to take meds for a leg that isn't broken. I'd rather take my chances with Covid and build up my immunity that way.)