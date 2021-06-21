【虛擬銀行】ZA Bank招募新血　需擅溝通愛探索新事物

▲ 為配合公司業務發展，眾安國際人力資源主管苗青（Nancy）稱，公司短期內計劃在香港及深圳招聘約30至40個職位，當中涵蓋不同部門。（黃建輝攝）

踏入數碼化時代，愈來愈多人依賴網上銀行服務，虛擬銀行（Virtual Bank）應運而生。目前本地共有8間獲發牌照的虛擬銀行，首間開業的眾安銀行（ZA Bank）為求加快發展步伐，正在積極招兵買馬。

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ZA Bank自去年3月份正式開業，眾安國際人力資源主管苗青（Nancy）稱，一年內公司團隊已擴充至270人。除了本地團隊以外，公司亦有在深圳設立開發部門。Nancy表示，技術及開發人員佔員工比例較多，但隨着業務不斷發展，現時旗下各部門均有招聘需求，預計短期內在本地及深圳招募30至40個新血。

涵蓋不同部門 宜有專業知識

Nancy表示，對於申請者要求，希望他們具備對應不同崗位的專業知識，例如應徵開發類職位空缺，需對該領域擁有專業經驗。而一些偏向業務性的崗位，希望申請人具有區域化及國際化視野，並擁有設計互聯網產品、互聯網營運、業務銷售等不同經驗。

金融科技（FinTech）為市場新興的發展領域，Nancy認為，本地不乏金融人才，要請合適的人並不難，公司更有不少員工擁有銀行業經驗。陳正洋（James）及蔡明朗（Macy）二人均曾在傳統銀行工作。James分享，在虛擬銀行工作與傳統銀行不同，「以往掌握的專業知識及硬技能，在虛擬銀行中未必用得上。」現任職ZA Bank高級產品經理的James，需經常與內部員工、監管機構、合作夥伴等持份者溝通，他認為懂得運用人際技巧及溝通能力反而更重要。

ZA Bank產品經理Macy同樣認為，雖然兩者均屬於銀行業，但虛擬銀行的產品及服務新穎，在工作內容及處理程序上，與傳統銀行比根本是兩套不同機制。不過她指，具備基本行業知識，可幫助快速適應新環境以及急促的工作節奏。

▲ ZA Bank高級產品經理陳正洋（James，圖右）及產品經理蔡明朗（Macy，圖左）均表示，現時的工作時常要親身接觸客戶，掌握人際及溝通技巧更為重要。（黃建輝攝）

需真實表現自我 熱愛行業

近年金融科技行業發展迅速，FinTech人才炙手可熱，到底新時代下的金融人才需要具備哪些特質？Nancy指，金融科技重視客戶體驗，在設計產品及提供服務時，應考慮客戶需求為優先，也要懂得站在他們的角度思考。另外她認為，「創新守正」的概念十分重要，虛擬銀行是一個未知領域，在探索過程中需要有創新突破，但也應注意不要「為創新而創新」，而是要懂得平衡。

她希望，申請者對於FinTech行業有一定熱愛，建議申請人不需過於刻意修飾，宜真實表現自我。另外她表示會在面試過程中，了解申請者是否喜歡接觸互聯網產品，詢問他們正在使用哪些手機程式，以及對這些程式的評價等，藉此了解應徵者是否有使用互聯網產品的習慣，以及喜愛探索新事物。

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由傳統銀行投身虛銀 成功感更大

在傳統銀行工作薪高糧準，不少人視為是安穩職業。James及Macy卻不惜辭去穩定工作，轉而投身虛擬銀行。他們均認為，現時工作模式雖與以往大不相同，每日會遇到不同困難及挑戰，需要一段時間適應，但工作上會獲得更大成功感。

Macy曾在傳統銀行工作逾5年，現於ZA Bank任產品經理一職。「身邊有不少人都認為，在虛擬銀行工作並不穩定，幾年後都未知這一行是否發展得起。」但Macy對於虛擬銀行發展抱有信心，並指同事彼此之間擁有一顆拼搏的心，願意朝着同一目標進發。

James認為，每一次轉工都是一個冒險，在虛擬銀行工作是可遇不可求的機會。他指，本地虛擬銀行發展處於初級階段，目前正在做的事或會定義香港虛擬銀行未來的模樣，並認為自己能夠參與其中，是一件有意義的事。

過往工作時間及模式固定，但轉到新工作環境後，Macy認為，初創工作的節奏步伐快，相對付出的時間及精力更多。為招攬客戶及宣傳，現時二人定期透過Facebook舉行綫上直播，向客戶介紹產品及服務，並即時解答客人問題，親身了解客戶需求。

記者：李寶如