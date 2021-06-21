【大行點睇】「摩笛」高奏 大摩料建行股價未來60日將升

摩根士丹利發表研究報告指，相信建設銀行（00939）股價在未來60天有6至7成的概率上升，予其「增持」評級，目標價8.8元，與現價計，仍有逾4成潛在升幅。

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該行引述內媒報道指，內地可能很快實施存款利率定價改革，旨在降低銀行的資金成本。該行預計，平均而言的定期存款利率將因此下降約20個基點，料建行淨息差將提高9個基點，淨利潤影響或上升6%。

大摩認為，建行除了存款利率改革對盈利帶來上升潛力外，還有其他積極催化劑，包括在經濟有彈性的情況下，公司第二季度的利潤反彈將更強勁。

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記者：郭秀慧