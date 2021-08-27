【你財策劃師】林昶恆：7大貼士提升儲蓄表現（下）

【你財策劃師】林昶恆：7大貼士提升儲蓄表現（上）:【下一頁】

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此外，要有一些不受環境因素影響的理財策略，以下歸納各個知名理財專家意見有關提升儲蓄表現貼士：

一、設定長期財務目標

不能說說便算，如「我要買樓」、「我要50歲退休」和「我要儲教育基金」，只是口號而不是目標，真正目標需要詳盡列出所需金額，預算儲蓄期及達成目標的計劃。

二、慳錢從大處着手

一般家庭最主要支出項目是住屋，食品及交通費，從這三項着手。不論租樓或供樓人士，對減少住屋支出來增加儲蓄的動力受期望的生活質素影響，難以下定決心，其實減少外出用膳及多乘搭公共交通工具便能夠增加儲蓄。

三、減少衝動消費

這不單可以提升儲蓄，更減少浪費，對社會有貢獻，一舉兩得。信用卡購物，須注意還款期限，免不過都不要拖數。避免借貸來消費，尤其是透支信用卡或不全數清還簽賬額，需要支付高息，令累積資產困難。

四、提醒自己儲錢原因及生命中最關心事情

研究指出，有清晰目標能增加儲蓄動力，而我們的目標往往和關心的人和事有關，所以多想「初心」，儲蓄更認真。

五、參考「50-30-20分配」

一個分配儲蓄及支出的經驗法則，即把每月收入的50%用於生活上的必要開支，30%則用作非必要的個人開支，最後將餘下的20%作為儲蓄投資。

六、購買保障類保險

保險產品分保障和增值類別，第六點說的是保障財富的保險，包括傷殘入息保障、人壽保險、住院及手術保險和危疾保險等。雖然購買保險需要保費，但當可保事件發生時可按合約條款得到賠償。潛在賠償是未知數，可大可小，萬一面對大額損失的情況，如高昂手術費或失去家庭經濟支柱，已累積的財富可能在短時間內蒸發。相反，保險保費一般清楚列明，即使醫療保險保費會按年齡增加，也容易估算。因此，保障型保險能夠保障已有財富，人壽保險甚至為未來收入提供保證，所以任何投資計劃進行前，一定要安排好適當保險。

七、運用100法則配置資產

以100減去年齡，便是可承擔較高風險的可投資資產比例，你的年齡則代表較平穩收益資產的百分比。運用這法則前，須保存應急資金及安排足夠保險保障，應急資金對在職人士來說等同3至6個月日常支出，退休人士約12個月至24個月。風險承受能力較低人士，總覺保存較多現金會較安心，但要注意現金過多，亦會增加風險，因通脹會令資金長綫購買力減少，時間愈長，影響愈大。對年輕人士來說，時間是最大的優勢，不應將過多資金存放在沒有多少升值潛力的銀行存款，可以考慮主要有股票成份的資產，例如股票或混合資產基金及儲蓄型保單。假如選擇投資單一股票，須確保自己有能力和時間管理。

很多人說買「磚頭」保值及抗通脹。不過，對於年輕打工仔，沒有親人幫忙支付首期，即使買一個納米樓單位「上車」也不易。就算有首期，每月供款可能佔去大部分收入。有人亦說，出租就可以幫補供款，但20年以上的供樓期存在很多變數，更甚者為了供樓而被迫放棄其他人生目標或生活質素，例如進修、日常生活水平及旅行等，最終形成惡性循環，在人生最具盼望及最影響將來的時段，被一層樓困住。由此可見，就算家人可以幫忙支付首期，要想清楚風險與代價。

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