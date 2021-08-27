  • 24°C
香港時間 : 2021827日 (五) 18:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【你財策劃師】林昶恆：7大貼士提升儲蓄表現（下）

名人薈萃 17:26 2021/08/27

分享：

【你財策劃師】林昶恆：7大貼士提升儲蓄表現（上）:【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

此外，要有一些不受環境因素影響的理財策略，以下歸納各個知名理財專家意見有關提升儲蓄表現貼士：

一、設定長期財務目標

不能說說便算，如「我要買樓」、「我要50歲退休」和「我要儲教育基金」，只是口號而不是目標，真正目標需要詳盡列出所需金額，預算儲蓄期及達成目標的計劃。

二、慳錢從大處着手

一般家庭最主要支出項目是住屋，食品及交通費，從這三項着手。不論租樓或供樓人士，對減少住屋支出來增加儲蓄的動力受期望的生活質素影響，難以下定決心，其實減少外出用膳及多乘搭公共交通工具便能夠增加儲蓄。

三、減少衝動消費

這不單可以提升儲蓄，更減少浪費，對社會有貢獻，一舉兩得。信用卡購物，須注意還款期限，免不過都不要拖數。避免借貸來消費，尤其是透支信用卡或不全數清還簽賬額，需要支付高息，令累積資產困難。

四、提醒自己儲錢原因及生命中最關心事情

研究指出，有清晰目標能增加儲蓄動力，而我們的目標往往和關心的人和事有關，所以多想「初心」，儲蓄更認真。

五、參考「50-30-20分配」

一個分配儲蓄及支出的經驗法則，即把每月收入的50%用於生活上的必要開支，30%則用作非必要的個人開支，最後將餘下的20%作為儲蓄投資。

六、購買保障類保險

保險產品分保障和增值類別，第六點說的是保障財富的保險，包括傷殘入息保障、人壽保險、住院及手術保險和危疾保險等。雖然購買保險需要保費，但當可保事件發生時可按合約條款得到賠償。潛在賠償是未知數，可大可小，萬一面對大額損失的情況，如高昂手術費或失去家庭經濟支柱，已累積的財富可能在短時間內蒸發。相反，保險保費一般清楚列明，即使醫療保險保費會按年齡增加，也容易估算。因此，保障型保險能夠保障已有財富，人壽保險甚至為未來收入提供保證，所以任何投資計劃進行前，一定要安排好適當保險。

七、運用100法則配置資產

以100減去年齡，便是可承擔較高風險的可投資資產比例，你的年齡則代表較平穩收益資產的百分比。運用這法則前，須保存應急資金及安排足夠保險保障，應急資金對在職人士來說等同3至6個月日常支出，退休人士約12個月至24個月。風險承受能力較低人士，總覺保存較多現金會較安心，但要注意現金過多，亦會增加風險，因通脹會令資金長綫購買力減少，時間愈長，影響愈大。對年輕人士來說，時間是最大的優勢，不應將過多資金存放在沒有多少升值潛力的銀行存款，可以考慮主要有股票成份的資產，例如股票或混合資產基金及儲蓄型保單。假如選擇投資單一股票，須確保自己有能力和時間管理。

很多人說買「磚頭」保值及抗通脹。不過，對於年輕打工仔，沒有親人幫忙支付首期，即使買一個納米樓單位「上車」也不易。就算有首期，每月供款可能佔去大部分收入。有人亦說，出租就可以幫補供款，但20年以上的供樓期存在很多變數，更甚者為了供樓而被迫放棄其他人生目標或生活質素，例如進修、日常生活水平及旅行等，最終形成惡性循環，在人生最具盼望及最影響將來的時段，被一層樓困住。由此可見，就算家人可以幫忙支付首期，要想清楚風險與代價。

免費助你解財難

讀者如有任何理財疑難，可【按此】填妥表格或將個人資料及理財目標電郵至alvinlam@hket.com，相約面談。為保障讀者私隱，個案會以化名刊登，一切資料絕對保密。本欄已成立Facebook專頁，請登入Facebook並搜尋「你財策劃師」。

撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

最新專欄文章 更多

【你財策劃師】50歲夫婦擁逾3000萬資產 退休後如何善用時間？（上）
今日
【你財策劃師】50歲夫婦擁逾3000萬資產 退休後如何善用時間？（上）
【你財策劃師】50歲夫婦擁逾3000萬資產 退休後如何善用時間？（下）
今日
【你財策劃師】50歲夫婦擁逾3000萬資產 退休後如何善用時間？（下）
【你財策劃師】林昶恆：7大貼士提升儲蓄表現（上）
今日
【你財策劃師】林昶恆：7大貼士提升儲蓄表現（上）
48歲夫婦擁逾4000萬資產 提早規劃7年後退休
2021/08/21
48歲夫婦擁逾4000萬資產 提早規劃7年後退休
不靠父蔭因材施教
2021/08/21
不靠父蔭因材施教
手術 產品 基金 經濟 股票 借貸 退休 儲蓄 醫療保險 危疾保險

上一篇文章

【你財策劃師】林昶恆：7大貼士提升儲蓄表現（上）

下一篇文章

【神徒必睇】麥當勞App 優惠下周到教主Anson Lo登場 即click入去睇有邊款「教主餐」 再加推2款限量「籃神卡」

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【大戶追蹤】 名廚黃永幟全數沽清 龍皇集團持股
【大戶追蹤】 名廚黃永幟全數沽清 龍皇集團持股
【初創新貴】Coding創科公司望成第二間Uber 創辦人：編程是未來世界語言
【初創新貴】Coding創科公司望成第二間Uber 創辦人：編程是未來世界語言
【職場熱話】公司彈性上班時間 女同事每日10至4上班 難為同組同事 網民質疑「耍廢」點解可以留低
【職場熱話】公司彈性上班時間 女同事每日10至4上班 難為同組同事 網民質疑「耍廢」點解可以留低
【投資熱話】均價565買入騰訊 股民開POST鬥慘 被一句KO
【投資熱話】均價565買入騰訊 股民開POST鬥慘 被一句KO
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐