【你財策劃師】林昶恆：7大貼士提升儲蓄表現（上）

日本著名管理學家及經濟評論家大前研曾在2006年提出M型社會概念，即經濟變化令社會中產階級不再是主流，流向富有和貧窮兩個極端，「貧者愈貧，富者愈富」。當時有些專家估計香港會逐漸出現類似情況，15年後的今天，你有否感覺到這現象呢？

【你財策劃師】林昶恆：7大貼士提升儲蓄表現（下）：【下一頁】

無論現在是否M型社會，大部分30歲左右的打工一族生活充滿挑戰—收入不多，支出不少，目標遠大。因此，很多人積極了解如何能以投資來增值和累積財富，在此需求下，很多機構向大眾提供不同投資課程及理財產品，有些更標榜「低風險，高回報」或如何「穩賺不賠」等，有真有假，難以辨別，但有三句關於理財心態的說話，假如時刻謹記，相信對財富管理有一定幫助。

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