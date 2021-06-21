【利財筆記】林本利：恒指「死穴」 容易被操控

今年4月，筆者發現恒指公司每月出版的恒指單張（Factsheet），在計算恒指成份股總市值出現異常情況。2月底52隻成份股總市值為28.7萬元，到3月底成份股增至55隻，但總市值急跌10.8%，只得25.6萬億元。透過電郵查詢恒指公司後，才知道恒指公司出錯，在查詢過程，還知道更多關於恒指鮮為人知的計算方法。

今次恒指公司出錯，主要原因是港交所自2018年4月起，容許大量同股不同權（W股），沒有盈利的中概股和科技股來港在主板上市。此外，不少原先在美國上市的中概股和科技股，擔心被美國制裁，或者未能滿足監管要求，亦紛紛回歸，在港交所申請第二上市（即S股，可獲豁免部分上市及監管條例）。恒指公司因應這趨勢，便把更多中概股和科技股納入恒指及其他指數，但計算公司在指數的權重時，只計算在港第二上市（在港註冊）的股權和市值，剔除在其他國家或地區上市的股權和市值。

恒指單張 連續多月出錯

恒指公司承認自從去年9月阿里巴巴（09988）被納入恒指成份股後，每月出版的恒指單張便開始出錯，去年9月、10月，以及今年1月和2月的單張，沒有把阿里在美國第一上市的部分剔除。當時阿里市值5萬多億元，恒指公司只應計算在港第二上市的萬多億元，結果出現3萬多億元市值的差異。其實恒指公司剔除阿里在美國上市的3萬多億元市值，不計算入恒指成份股的市值，做法值得商榷。現時58隻恒指成份股，當中不少除了在香港上市，亦有在其他國家或地區上市，股份並沒有在港交所（00388）買賣，恒指公司卻把公司所有發行股份計算在市值之內，令權重上升。

即使阿里在港市值仍有萬多億元，但恒指公司計算成份股的權重時，只計算流通股份數量。一般而言，個別股東持有5%或以上的股份，以及所有同股不同權(不論個別股東持有多少），都被視作非流通股份。因此，阿里實際在港流通的股份只得幾千億元，在最新的恒指權重中仍未達到8%上限。

轉倉香港 令權重調高

恒指公司計算流通股份的方法，自然被有心人利用，方便操控股價。例如公司10大投資者，每人持有4.99%，合共控制49.9%股權，由於沒有一人持股5%或以上，恒指公司便把公司所有股份視為流通股份。另外，即使股份有禁售期限制，只要持有人持股5%以下，恒指公司亦視為流通股份，但實際上這些股份是暫時不能在市場上買賣。

筆者在今年4月亦發現阿里在恒指的權重長時間超出6%，遠遠超出當時的5%上限。但期間阿里的股價持續下跌，沒有理由權重會上升，後來才知道有阿里股東，把股份由美國轉倉至香港，恒指公司因應在港的股份數量增加，便在4月19日將阿里的權重由5.22%調高至6.14%。若然恒指成份股的大股東把股份從美國轉倉至香港，準備沽售套現，明顯會令公司股價有下跌壓力。恒指公司同時把權重調高，結果令恒指跌幅更大。

知道恒指公司計算市值和流通股份的方法後，便明白過去幾次恒指季檢，何以一直被人唱好的京東（09618）和網易（09999），都大熱倒灶。兩隻股份的市值都很大，但由於兩股在港屬第二上市（S股），恒指公司只計算在港註冊的股權，兼且兩隻股份的流通量不足，故此仍未能成為恒指新貴。反而一些市值不過千多億元的股份因恒指公司希望提升七個行業的涵蓋率至50%以上，以致收入和盈利欠奉的火鍋店和物業管理公司也可以成為恒指新貴。

筆者對恒指的編算方法有更多認識後，就更明白大戶如何操控恒指和個別公司的股價，舞高弄低，在衍生工具市場大賺。亦明白何以會出現Archegos事件，幾大投行可以暗地裡持有40%，甚至60%的貨源作為抵押品，並且開會協調出貨，避免出現市場震盪。