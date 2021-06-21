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印度神童再預言　料3地或出現新一波疫情

環球政經 17:01 2021/06/21

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新冠肺炎疫情持續，何時完結仍屬未知之數。早前有一名印度14歲少年阿南德曾預言2020年會出現新冠肺炎，他又曾預測英國會在6月20日後會有大事發生，及後英國首相約翰遜（Boris Johnson）在6月21延後解封，亦因而被外界認為其的預言再次成真。阿南德在16日再公布預言指，有不少國家會在6月20日至9月21日將發新一波疫情。

阿南德於16日在YouTube頻道「Conscience」發布影片，他提到預料有不少國家會在6月20日至9月21日將發生新一波疫情當中包括部分歐洲國家、英國、日本及印度。他指，下一波疫情或未會一夕之間爆發讓人措手不及，；此外，在7月時火星及木星處於相對位置，全球會短暫回穩，而9月至11月情況或急轉直下，而新冠肺炎疫情須等至2023年4月才會好轉。

然而，阿南德並非每次預言都會成真，如他曾預料2020年會發生生第3次世界大戰，參與國為美國、印度、巴基斯坦及伊朗，但在2020年則似乎未有發生此事，所以其預言也只供參考，不能盡信。

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責任編輯：黎淑雯

 

 

新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 歐洲 YouTube 英國 印度 日本 美國

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