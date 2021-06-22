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【室內設計】慳錢老婆花35萬裝修450呎公屋 　按老公喜好設計迷你浴缸 愛貓享「小遊樂場」　獲網民讚有心思

理財智慧 17:32 2021/06/22

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有不少戶主設計裝修單位時，定必考慮節省開支的方法，同時又希望可滿足家庭成員的喜好。戶主Karen接受《iMoney》訪問表示，由於父母近日搬出住宅，因此萌生裝修念頭，並花約半年時間設計約450平方呎的公屋單位，為了省錢，家中有不少家具都是購自淘寶；她又特意按老公喜好，在浴室增設迷你浴缸；為愛貓設計「小花園」角落。

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單位位於南區的公屋，實用面積約443平方呎，屬已購住宅，為一對夫婦和一隻3歲的貓兒居住。從事銷售行業的Karen居住約20年，因父母遷出而萌生出裝修念頭，花約35萬元（不計家電）親手設計屬於「三口子」的愛巢，「全屋設計是我一個『女人仔』花了大半年時間概思，當中老公和師傅亦有給予意見，並加上不斷修改。」

 

屋內主要以間牆櫃及飾櫃間作分隔，由於有部分間櫃與地台相連，所以在訂造家具時，也要仔細量度好屋內的呎吋，避免出現誤差，如有機會因地台過高，而令樓底變矮，增加屋內壓迫感。「其實香港的單位有幾大，大家有目共睹，所以要構思儲存空間，其實好花心思。」

以書房為例，單位樓底高約420厘米，而設計的地台則高約60厘米配上高櫃，並連接至衣帽間，「屋企細，無辦法，要『諗計』儲物。」她續指，由於自己身高不算高，因此未有因地台升高、令樓底變矮而感受到狹窄。地台主要存放行李箱及雜物，而書房的高櫃則擺放書藉和林林種種的漫畫書。至於用連接廳與睡房的間櫃有一面作為飾櫃間，放置了Karen心愛的鬆弛熊收藏品，變成「小型展覽廳。」

此外，Karen又盡用屋中每個角落，偷位儲物。如大門旁邊的玄關櫃拉開後會看見暗格位，可放置體積較大的雜物。而睡房中的間牆櫃則「暗藏」化妝鏡、廚房亦設有活動式摺枱，既可增加空間放、擺放食物，又可作為飯桌，「多人食飯時，可拉出變飯枱。」

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精打細算的Karen笑言，屋中有不少家品都是購至淘寶，「裝修至少需要幾十萬元，如果不在淘寶選購，真的會破產。」仔細留意便會發現，大廳內有一角擺放不同的寵物玩具，原來都是Karen為3歲愛貓在淘寶上購買。她先在其中一邊牆舖上彩色牆布，並擺放貓爬架和掛牆式的貓跳板樓梯爬架。為了「毛孩」安全，屋內的窗都使用百頁窗框，「我有養貓，所以可以當做貓網；而且間屋位置西斜，下午後屋內會好曬和好熱，木百頁可以幫間屋隔熱。」

除了盡用每個位置旺加儲物空間外，Karen按照老公的喜愛浸浴的習慣，在淘寶花約數千元購買迷你浴缸。這看似細少，但Karen表示與一般浴缸，所以未覺進出時會有困難。浴室以綠色和白色為主，以六角牆磚作點綴，並放置洗衣機。

Karen把「成品」分享在Facebook群組上，獲不少網民激讚有心思，「好實用，我真頭痕個窗，又想養毛孩，又係西斜又係小光源，看過好多款窗網都可不合意，百葉通風又靚」、「好有心機去偷位儲物，成間屋每個角落都諗得好仔細，勁讚」。另有不少網民認為，屋內擺放不少物件，顯得整得感覺較凌亂。

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責任編輯：黎淑雯

 

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