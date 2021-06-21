李約瑟科技與文明基金會(基金會) 向香港大學和香港科技大學頒發「李約瑟優秀學生獎學金」(獎學金)，今年共有10名來自不同學科的傑出學生獲獎。

學生已獲多間頂尖大學錄取攻讀博士學位，他們在追求學術進步之餘，更充分表現出對人文精神及同理心的認知。獲獎學生名單請參閱附件一。

基金會於2020年首次與香港科技大學啟動是次獎學金計劃，目的是鼓勵高素質及富有人文精神及同理心的傑出學生為科學、科技、工程及數學等STEM學術領域作出貢獻，並藉此傳承著名學者李約瑟博士以科學推進社會進步的信念。經過專家學者的嚴格評審，去年共選出7名獲獎人。

「李約瑟優秀學生獎學金」計劃是基金會長期的核心項目，透過頒發這種獨特的獎學金來促進和延續已故李約瑟博士的學術遺產，並計劃在未來幾年內推廣到其他地方的高等教育學府。基金會希望其他慈善組織一同加入並慷慨支持這新穎的教育項目。

作為獎學金計劃的支持者，香港科技大學校長及基金會董事會成員史維教授表示：「科大很高興第二年與基金會合作，鼓勵學生在科學領域取得進步，並為社會的未來發展做出貢獻。隨着李約瑟學者人數漸多，他們將繼續以已故的李博士為榜樣，促進科學及人文精神的發展。」

同為基金會董事會成員，香港大學副校長(教學)何立仁教授表示：「我們樂於得悉香港大學學生獲李約瑟優秀學生獎學金，希望能延續這位著名學者的科學和人文精神。」



基金會主席李勵生博士表示：「已故的李約瑟博士是一位偉大的科學家和熱情的人文主義學者，他深切關注人文精神，並堅持對真理的追求。 為了延續他的學術遺產，基金會承諾致力建立及培育學術與人文素養兼備、謙虛學習、敢於捍衛真理及表達真言的李約瑟學者群體。」



關於李約瑟博士

李約瑟(Joseph Needham)博士F.R.S., F.B.A.偉大的科學家及人文學者

李博士(1900-1995)是一位傑出的生物化學家和社會活動家，他一生致力研究中國的科學技術史並以其出色的著作 — 共26卷的《中國科學技術史》系列而著稱。他所提出的論題(亦稱為“李約瑟難題”)提到：「鑑於15世紀前中國的傑出科學成就，為什麼現代科學沒有在中國文明中發展，而是在歐洲發展？」

李約瑟與他共同合作的傑出學者在推動中國及近代東方的古代科學走向現代科學的過程中做出傑出的貢獻。李約瑟的研究體現出其廣闊的視野，以及勇於追求烏托邦精神和接受非循傳統社會觀點的勇氣。

關於香港李約瑟科技與文明基金會 (網址：https://www.jnfschk.org/)

李博士於1976年從劍橋大學岡維爾與凱斯學院(Gonville & Caius College)退休後，發現需要一個圖書館來永久存放他大量的書籍，包括一些稀有珍藏、手稿、出版物和一些他由1940年代初開始在劍橋及多次在中國和其他國家旅行所得的收藏品。於是一群李博士在美國和香港的朋友及支持者開始籌辦相關的基金會，並於1960年代中期建立East Asian History of Science Trust in Cambridge (EAHST)，主要用作管理李博士的著作《中國科學技術史》。自1954年以來，基金會主要由劍橋大學出版社副總裁及《中國科學與文明史》系列出版商Peter Burbidge先生擔任主席。Burbidge先生亦是李博士在出版界最緊密聯繫的顧問之一。

為籌集資金在劍橋建立永久的EAHST圖書館(現為李約瑟研究所，網址：http://www.nri.cam.ac.uk/)，F. Peter Lisowski教授、T. Y. Lee先生、李勵生在英國EAHST主席Peter Burbidge先生的指導下於1979年註冊成立了香港分部。後來為了促進圖書館建設資金由香港匯到劍橋，EAHST香港於1980年改名為The East Asian History of Science foundation(EAHSF)。最終圖書館在李博士去世後4年，於1991年完成擴建。

隨著興建圖書館的任務完成，EAHSF香港在2018年初改名為李約瑟科技與文明基金會(JNFSC)，並於本地學術界推廣李博士的學術使命和目標，例如自2014年開始讓中學生參與基金會的STEM教育項目。而與本地大學合作的獎學金計劃亦是JNFSC的另一個核心項目。

（資料由客戶提供）