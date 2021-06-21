【筍工推介】破產管理署招聘行政助理 月薪逾2.5萬元 看看你是否符合入職條件

破產管理署近日招聘行政助理，以合約形式聘請，為12個月，主要負責各項行政支援工作。雖然是合約工，不過在合約圓滿結束後可獲約滿酬金，每一服務年度亦可獲有薪年假12日。該空缺月薪25,545元，有意申請者可瀏覽以上圖片，看看自己是否符合入職條件。申請將於7月2日截止，要注意只可以郵寄遞交申請。

入職條件及職責：

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申請手續：

(a) 申請表格[G.F. 340(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 請將填妥的申請表格[G.F. 340(3/2013修訂版)]連同詳細履歷、公開考試成績單、學歷證明書、工作證明及其他相關證明文件的副本，於截止申請日期或之前以郵寄方式或親身送達下述地址。如以郵寄方式提交申請(遞交申請的日期以信封上的郵戳日期為準)，請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及支付足夠郵資，以免郵遞失誤。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀。

(c) 申請如逾期遞交或資料不全，或並非使用指定申請表格，或以傳真或電郵方式提交，或沒有提交相關證明文件副本，或所遞交的證明文件不足，有關申請將不獲受理。請在信封面上註明申請職位的名稱。

(d) 如在截止申請日期的10個工作天後仍未收到簡覆，請即致電2867 1005或2867 5942與破產管理署聯絡。申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約八個星期內接到通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。有關上述空缺的資料，可致電2867 1005或2867 5942查詢。

聯絡地址:香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座10樓破產管理署人事室

查詢電話:2867 1005 / 2867 5942

截止申請日期(日/月/年) :02/07/2021 18:00:00

部門網址:www.oro.gov.hk

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