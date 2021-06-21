【機迷熱話】Sony PlayStation支援更多跨平台遊戲　PS5將展開系統公開測試

▲ 索尼互動娛樂（SIE）行政總裁Jim Ryan公開表示，未來將會有更多PlayStation遊戲支援跨平台連綫。

索尼（Sony）推出的PlayStation遊戲主機深受全球玩家歡迎，但旗下的遊戲較少提供跨平台連綫功能。最近有外媒指出，索尼互動娛樂（SIE）行政總裁Jim Ryan公開表示，未來將會有更多PlayStation遊戲支援跨平台連綫。

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最近Jim Ryan在外國訪談中表示，公司支持並鼓勵跨平台遊戲，未來支援跨平台的遊戲數量會不斷上升。他指出，目前支援跨平台遊戲包括《要塞英雄》（Fortnite）、《火箭聯盟》（Rocket League）、《使命召喚》（Call of Duty）及《當個創世神系列》（Minecraft）。另一遊戲大作《天命2》也即將支援跨平台連綫。

此外有最新報道指，現時Sony正在隨機抽選PS5玩家，獲選玩家可率先更新PS5測試版系統，並參與PS5系統測試計劃。官方也表示，會在下半年內發布重大PS5正式版系統更新，但就未有透露是次的更新內容及功能。

責任編輯：李寶如