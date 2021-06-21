【恒大股價】恒大全日升9%　傳本周還15億美元債　旗下廣州凱隆擬轉讓嘉凱城股權

▲ 內地A股深圳嘉凱城（深﹕000918）發表公告，中國恒大（03333）旗下廣州凱隆已與華建控股簽訂股份轉讓框架協議。

內地A股深圳嘉凱城（深﹕000918）發表公告，中國恒大 （03333） 旗下廣州凱隆已與華建控股簽訂股份轉讓框架協議。另外，內地引述消息人士指，恒大計劃本周償還6月28日到期的15億美元的債務。

恒大系股價反彈，恒大午後愈升愈有，全日升9%，收報10.8元；恒大物業 （06666） 升7.3%，收報8.79元；恒大汽車 （00708） 則升2.3%，收報29.1元。

彭博指許家印身家大縮水至不足200億美元，詳見﹕【下一頁】

據通告，為解決與上市公司的同業競爭問題，廣州凱隆擬轉讓29.9%嘉凱城股權，交易完成後，廣州凱隆將剩餘持有5.025億嘉凱城股票，佔嘉凱城股份總數約27.85%，並將自願放棄以上股份表決權。

相關文章﹕

【恒大股價】內媒：遼寧省洽中國恒大入股盛京銀行 擬改大股東地位

【恒大股價】中國監管機構傳要求銀行對其恒大風險敞口進行測試 恒大澄清：現金流穩健、將以自有資金償還94億境外債

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚