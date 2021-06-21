英國政府與社交媒體合作谷針 兩日有百萬預約

英國政府一直鼓勵民眾接種新冠疫苗，但年青人對接種新冠疫苗的態度較遲疑，政府與多個社交媒體合作「谷針」。英國宣布向所有年滿18歲的民眾提供新冠疫苗後，兩日内有100萬人預約接種新冠疫苗。

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根據英國國家統計局（ONS）的數據，英國16歲至29歲的群體當中，有13%的人不確定自己會否接種新冠疫苗，但新冠病毒卻在這個年齡群體中傳播得最快。

英國政府早前與YouTube、Snapchat、TikTok及Reddit等社交媒體合作，希望可鼓勵更多年青人接種疫苗，同時打擊有關疫苗的錯誤資訊傳播。

部分社交媒體會為接種者提供獎勵，例如Snapchat會為接種者提供新的貼圖和濾鏡，上面寫有「我已接種疫苗」（I've had my vaccine）的字樣。

Snapchat更會提供有關疫苗效用的可靠網站連結，而醫學專家更會在首相約翰遜（Boris Johnson）的Snapchat帳戶上解答公眾疑問。

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英國上周四（17日）起正式向所有年滿18歲的民眾提供新冠疫苗。政府的數據顯示兩日内已有100萬人預約接種。

英媒指民眾的反應踴躍，上周五（18日）及周六（19日）平均每小時平均有2.1萬人預約接種，或每秒有6人預約。

英國公營醫療系統國民保健服務（NHS）行政總裁史蒂芬斯（Simon Stevens）表示，英國近900萬年齡20至30多歲的年青人已接種首劑新冠疫苗。

英國截至上周六（19日）的數據顯示，英國有81.6%的成年人口已接種首劑新冠疫苗，有59.5%的人口已接種兩劑疫苗（編按：59.5%不代表整體完成接種率，部分英國人可選擇接種只需1劑的強生疫苗）。

責任編輯：鄭錦玲