【疫苗接種】林鄭：分兩階段減抵港強檢日數　周四起C類食肆人數上限放寬至75%（不斷更新）

▲ 行政長官林鄭月娥下午3時舉行記招 傳放寬社交距離措施、低風險地區返港港人隔離日數減至7日

行政長官林鄭月娥下午3時舉行記招，交代最新防疫措施安排。《南華早報》報道，政府擬放寬部分社交距離措施，並計劃對指定低風險地區返港、已接種2劑新冠疫苗且抗體檢測呈陽性的港人，抵港強制檢測日數由目前的14日減半至7日。本文將緊貼記者會，不斷更新重點。

食衛局公布，現行社交距離措施屆滿後，維持4人限聚令安排，周四（24日）新一輪社交距離措施下，放寬C類及D類食肆的人數上限至分別75%及100%，直至7月7日。

【15：04】被問到抵港後血清檢測呈陽性而可以減少強檢日數的人士，預訂的14日檢測酒店差額由抵港人士負責。林鄭回應時指，「希望唔使」，目前正與業界積極磋商，料與酒店業界「傾得成的機會好大」。

【15：53】回應為何不放寬4人限聚令，林鄭解釋要以疫苗接種為基礎，同時要考慮活動所帶來的風險、活動機構或場主可以按政府要求實施有效防疫措施。

【15：51】「來港易」時間表視乎內地疫情發展，而「回港易」一直無停，仍然有香港居民經「回港易」返港，「目前一宗由返港人士輸入的個案都無」。

【15：49】與內地的通關安排，則仍需與內地機關磋商，爭取減低檢疫要求。

【15：48】至於與澳門的通關安排，目前評估似乎必須接種疫苗、需接受病毒檢測，將會由小量配額開始，並設有熔斷機制。

【15：47】料香港人離境可以在6月30日開始實施，第二期對外地返港人士則期望在一個月內緊接實施。

【15：46】目前仍在研究具體實施安排。

【15：43】分兩階段對從外國抵港人士的檢疫日數減至7日，第一需要完成接種疫苗，並需在機場接受檢測，並需進行血清測試及呈陽性。

【15：40】林鄭指，就歐盟放寬對港人的入境檢疫安排，林鄭形容反映香港疫情控制比較理想，因此同樣要適度放寬抵港檢疫安排。

【15：32】體能訓練中心中，若房間內所有人員已接種疫苗，並維持足額社交距離，可以運動時毋須戴上口罩。安排同樣適用於私人會所。

【15：31】周四起，酒吧每台人數可由2人放寬至4人，卡拉OK等處所亦都同時放寬。

【15：30】食物及衞生局局長陳肇始指，餐飲業務會維持現有A、B、C、D類食肆安排，A、B類防疫措施不變。

C類食肆的人數上限由50%上調至75%。D類食肆若所有員工已完成兩劑疫苗並已過14天, 人數上限由現行的75%上調至100%, 每台人數上限放寬至12人、婚禮人數上限120人。

【15：26】今次社交距離措施放寬的限度，主要基於業務場所、處所負責人管理能力。措施可歸類為不變、放寬、按疫苗氣泡放寬。

【15：24】衛生防護中心指，目前全港80歲或以上的長者接種率約4.66%，至於已接種2劑疫苗的80歲或以上長者接種率約3.5%。

【15：17】目前已為市民接種超過300萬劑疫苗，已接種第一劑疫苗人士佔合資格人口比例約28.5%，仍然不足30%。

林鄭月娥指，相對內地、新加坡、以色列、其他歐洲國家接種率明顯係低、不足。

【15：16】林鄭月娥指，本周四（6月24日）將推出一輪社交距離措施。

【15：13】林鄭月娥指，絕大部分的營業處所漸見恢復營業活動。香港經濟復甦有良好的勢頭。

【15：08】行政長官林鄭月娥表示，連續14天沒有入任何本地個案。

《南早》引述消息指，已接種2劑疫苗、並從低風險地區返港的港人，強檢日數將會減至7日。低風險地區，即列為「高風險」或以下的地區，包括加拿大、日本、英國、新加坡及美國。

同時，政府估計會採用部分專家建議，放寬現有的社交距離措施。而政務司司長張建宗昨日（20日）在網誌預告，會認真檢視放寬社交距離措施的空間。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台節目上表示，香港已較長時間未有錄得本地感染個案，可以適度放寬社交距離措施，如D類食肆每枱人數上限放寬至12人，但強調需確保連續28日無錄得本地感染個案。

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