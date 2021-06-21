  • 32°C
香港時間 : 2021621日 (一) 14:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

逾4萬人聯署支持 唔畀貝索斯上完太空返地球

環球政治 14:08 2021/06/21

分享：

Amazon 亞馬遜創辦人貝索斯早前宣布，將與弟弟等3人乘搭自己太空公司Blue Origin的飛船航天飛行。消息一出，不少民眾發起聯署要求禁止貝索斯，結束太空旅程後不要再返回地球，現時已獲逾4萬人簽名支持。有發起聯署人士表示，億萬富翁不應存在。

神秘人近2.2億中標 隨貝索斯同遊太空 【下一頁】

《Business Insider》報導，截止周日（20日），已經有超過4.1萬人聯署，要求阻止貝索斯（Jeff Bezos）下月結束太空旅程後重返地球。據悉，貝索斯宣布將進行太空旅程後，網上就已發起最少2個阻止他重返地球聯署。兩個聯署都在10天內，獲得數千人支持。

其中一份在Change.org發起的聯署，已經獲得逾3.5萬人支持。發起人在簡介中直言，億萬富翁不應存在（should not exist）。有參與聯署人士留言質問，既然可以將1個億萬富翁送上火星，為何不將所有都送上去。

貝索斯前妻捐214億做慈善 資助286個組織 【下一頁】

另一份聯署同樣亦在Change.org發起，至今已獲得近2萬人支持。發起人形容，貝索斯是一心想要統治地球的惡霸（an evil overlord hellbent on global domination）。發起人表示，現在人類命運正掌握在每個人手中，呼籲大家參與聯署。

Blue Origin本月12日以電話形式，拍賣貝索斯首次航天飛行中的1個同行座位，結果被一名未公開身份買家以約2,800萬美元（約2.18億港元）投得。貝索斯等人將在7月20日登上太空船，進行歷時11分鐘的次軌道太空飛行。

責任編輯：李俊儀

相關文章

貝索斯前妻捐214億做慈善 資助286個組織
2021/06/16
貝索斯前妻捐214億做慈善 資助286個組織
神秘人近2.2億中標 隨貝索斯同遊太空
2021/06/13
神秘人近2.2億中標 隨貝索斯同遊太空
美國有錢人撐加富豪稅 擺明針對貝索斯（多圖）
2021/05/19
美國有錢人撐加富豪稅 擺明針對貝索斯（多圖）
全球首富貝索斯撐拜登 贊成加企業稅起基建
2021/04/07
全球首富貝索斯撐拜登 贊成加企業稅起基建
Amazon創辦人貝索斯前妻 離婚後大方捐款132億
2020/07/29
Amazon創辦人貝索斯前妻 離婚後大方捐款132億

你可能感興趣

貝索斯前妻捐214億做慈善 資助286個組織
12:07 2021/06/16
貝索斯前妻捐214億做慈善 資助286個組織
神秘人近2.2億中標 隨貝索斯同遊太空
14:18 2021/06/13
神秘人近2.2億中標 隨貝索斯同遊太空
美國有錢人撐加富豪稅 擺明針對貝索斯（多圖）
08:05 2021/05/19
美國有錢人撐加富豪稅 擺明針對貝索斯（多圖）
航天科技 網絡熱話 貝索斯 Amazon 科技熱話 地球 火星

下一篇文章

英國政府與社交媒體合作谷針 兩日有百萬預約
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日 時間14:00）