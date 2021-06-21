逾4萬人聯署支持 唔畀貝索斯上完太空返地球

Amazon 亞馬遜創辦人貝索斯早前宣布，將與弟弟等3人乘搭自己太空公司Blue Origin的飛船航天飛行。消息一出，不少民眾發起聯署要求禁止貝索斯，結束太空旅程後不要再返回地球，現時已獲逾4萬人簽名支持。有發起聯署人士表示，億萬富翁不應存在。

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《Business Insider》報導，截止周日（20日），已經有超過4.1萬人聯署，要求阻止貝索斯（Jeff Bezos）下月結束太空旅程後重返地球。據悉，貝索斯宣布將進行太空旅程後，網上就已發起最少2個阻止他重返地球聯署。兩個聯署都在10天內，獲得數千人支持。

其中一份在Change.org發起的聯署，已經獲得逾3.5萬人支持。發起人在簡介中直言，億萬富翁不應存在（should not exist）。有參與聯署人士留言質問，既然可以將1個億萬富翁送上火星，為何不將所有都送上去。

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另一份聯署同樣亦在Change.org發起，至今已獲得近2萬人支持。發起人形容，貝索斯是一心想要統治地球的惡霸（an evil overlord hellbent on global domination）。發起人表示，現在人類命運正掌握在每個人手中，呼籲大家參與聯署。

Blue Origin本月12日以電話形式，拍賣貝索斯首次航天飛行中的1個同行座位，結果被一名未公開身份買家以約2,800萬美元（約2.18億港元）投得。貝索斯等人將在7月20日登上太空船，進行歷時11分鐘的次軌道太空飛行。

責任編輯：李俊儀