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【港澳通關】澳門擬與港府商討縮短或減免隔離醫學觀察天數　濠賭股表現分化

股市 13:59 2021/06/21

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澳門擬與港府商討縮短或減免隔離醫學觀察天數。

澳門當地媒體報道，澳門衛生局局長羅奕龍表示，香港已連續14日沒有本土新冠病例確診個案，澳門政府樂見此情況，並計劃與港府有關部門商議通關便利措施，例如是否有條件縮短或減免隔離醫學觀察天數，或設立熔斷機制等安排。

羅奕龍亦指，若有具體方案時，澳門政府將即時向公眾公佈。若港澳兩地政府在商討期間，香港再出現確診個案時，相信屆時仍可以繼續商議方案，討論實施有關措施的前提或安全條件。同時他亦宣佈，澳門及廣東省將商議放寬通關措施。

另外，有消息指，特首林鄭月娥將於今日（21日）下午三時召開記者會，討論最新防疫措施安排。

濠賭股表現分化，截至下午1時53分，澳博  （00880） 跌1.5%，美高梅中國  （02282） 跌0.9%；銀河娛樂  （00027） 跌0.6%；金沙中國  （01928） 跌0.6%；新濠國際  （00200） 、永利澳門  （01128） 則分別升0.3%。

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編輯﹕賴奕羚

港股 永利澳門（01128） 金沙中國有限公司（01928） 澳博控股（00880） 新濠國際（00200） 美高梅中國（02282） 銀河娛樂（00027）

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