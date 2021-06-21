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【山寨奇異果】新西蘭奇異果苗種被中國商人偷運並種植　新西蘭經濟命脈或受損

商業 14:40 2021/06/21

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據衛報報道，有中國商人Haoyu Gao走私奇異果苗種，並在中國非法種植。

據衛報報道，來自中國的商人Haoyu Gao先，在新西蘭購入一個小果園，然後走私新西蘭的奇異果芽木（budwood），即是接芽母樹。運到中國後出售，買家再種植未經新西蘭奇異果商Zespri授權的奇異果。

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雖然Zespri在新西蘭入稟並贏得官司，裁定Haoyu Gao必須賠償約1400萬新西蘭元，但中國市面上仍有售大量山寨貨。至今仍然沒能解決。

中國山寨奇異果　年產量將達到新西蘭出口量

Zespri去年營收達39億新西蘭元，早前發表一報告，指出2019 年至2021年期間，中國內地未經Zespri授權種植的面積增加了一倍，達到逾5,200公頃。中國果園有望每年生產3000至9000萬盤的奇異果，跟新西蘭出口到中國的數量相若。

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事實上，奇異果是新西蘭重要的經濟命脈，中國更是其最大的貿易夥伴。有指，對於中國山寨奇異果問題，新西蘭農業或會受到衝擊。但作為受影響的一方，暫時仍沒有解決方法。

報道提及，正因為新西蘭和中國雙方合作關係，新西蘭政府沒辦法要求最大貿易夥伴，遵守相關的國際商業規範。Zespri則期望中國有關政府介入，監督當地奇異果產業，尋求符合各方共同利益的方法。

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惟新西蘭學者Hongzhi Gao認為，期望中國地方政府介入，保障新西蘭的權益，是「非常幼稚」的想法。他解釋，未獲授權的奇異果果園，在中國大規模出現不是個別行為。

責任編輯：馬意文

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