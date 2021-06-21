【科技新知】UCSB研新型蛇形機械人 可於土壤中挖洞探勘

▲ 美國加州大學聖塔芭芭拉分校（UCSB）日前宣布成功研發出新型蛇形機械人，可於細沙與土壤中挖洞前行。( UCSB官方照片 )

地底下的阻力大，要研發出可進行地下探勘的機械人可謂困難重重。 美國加州大學聖塔芭芭拉分校（UCSB）日前宣布成功研發出新型蛇形機械人，可於細沙與土壤中挖洞前行，是為機械科技的一大突破。

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UCSB 機械工程研究生 Nicholas Naclerio 表示，該機械人的靈感來源來自於身形扭曲的蛇，牠們可靈活地前進、攀爬及捕捉獵物。故推斷蛇形機械人有利於進行地下探勘，如今已用於探索沙丘、海床及流水線。

他續稱，地底下的阻力比水及空氣大又滿佈砂石。故該機械人的設計參照藤蔓，透過唯一的活動部件，即往前生長的「頭部」來移動，減低其摩擦力。為了減少其面對的阻力，此挖土機械人的前方會噴射氣流，以吹開前面的砂土。據悉，它能輕鬆在沙土中潛行，遇到障礙物時也能避開並從另一側重新竄出。研發該機械人的團隊表示，這種設計有助於其協助土壤採樣、安裝地下流水線和電纜等任務。

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責任編輯：陳泳如