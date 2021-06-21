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【理財通】渣打：初期上架數十產品　夥內銀爭取轉介南下客

宏觀解讀 13:15 2021/06/21

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渣打香港表示，正積極尋求與內地銀行及基金公司建立合作關係，成為首批提供理財通服務的銀行。（資料圖片）

跨境理財通盛傳7月初正式啟動。渣打大中華及北亞地區財富管理業務區域主管江碧彤表示，正積極尋求與內地銀行及基金公司建立合作關係，並加緊產品、系統平台對接工作，有信心成為首批提供服務的銀行。她預期，初期約有數十款產品上架供客戶選擇。

跨境理財通總額度暫定1500億元人幣　附短片和重點圖解｜詳見【下一頁】

江碧彤指，一直與監管機構密切溝通，內部則加緊人才培訓、產品、平台升級準備，確保系統可與渣打香港對接；另一方面，正積極與多間國際基金公司洽商，爭取獨家分銷協議；同時與個別內地銀行磋商建立合作關係，以轉介南下客戶，整體籌備進度理想。

單計上季，渣打香港財富管理業務資產管理規模按年上升33%，新銷售淨額升幅更接近60%。她相信，理財通可以進一步豐富投資者選擇，並有助擴闊客戶基礎，成為業務新增長動力，對前景非常有信心。

渣打：初期約數十產品上架　基金產品為主

江碧彤又引述諮詢文件指，理財通初期會以中低風險投資產品為主，包括基金、儲蓄、外滙及零售債券產品。她預計，渣打初期約有數十隻產品上架，當中會以基金為主。

受疫情影響，中港仍未恢復通關。對於南、北向客開戶安排，江碧彤回應時指，南下客除親身開戶，亦可經內地代理銀行代辦見證開戶；至於北向投資的港人，目前則未支援見證開立內地理財通戶口。

內地理財產品回報更高　對港人具吸引力

北向通投資產品包括風險評級「R1」至「R3」風險的公募基金。渣打中國財富管理部總經理梁大偉指，內地理財產品整體回報較港元或其他貨種計價產品更高且穩定，以現金管理類為例平均回報約2%，而固定收益類則介乎3%至4%。

參考基金互認經驗，開通後南向反應明顯較北向熱烈，展望理財通會否重現「南熱北冷」情況，江碧彤坦言，初期南北反應有別可以理解，「南向通商機比北向行先一步」，而且市場始終需時了解，料短期內開戶或投資反應未必有爆炸性增長。

梁大偉補充，考慮到內地理財產品回報一般更高，而且理財通可為港人提供更多人民幣計價投資產品，並具有新興基建、醫療護理等不同投資主題選擇，相信有一定吸引力。

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記者：趙穎妍

大灣區 跨境理財通 疫情 財富及資產管理 產品 基金 投資產品 基金互認 零售 香港

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