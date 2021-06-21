【國泰危機】國泰航空據報研航空以外業務　參考「亞馬遜」模式（附短片）

▲ 【國泰危機】國泰航空據報研航空以外業務 參考「亞馬遜」模式

國泰航空 （00293） 航空業務久未見曙光，《南華早報》引述消息報道指，國泰航空正在探討「亞馬遜（Amazon）」模式，在航空業務外，以「國泰生態系統」增加銷售貨品、服務和其他產品的收益。

報道指，國泰航空高層正考慮重新定位公司，認為國泰可擁有不同品牌，航空業務可以只是其中一部分。國泰航空未有回應報道。

現時區內廉航亞洲航空AirAsia 都有類似營運方式，最新已擴展至外賣、網上超市、保險等業務，並目標2024年非航空收入可佔公司收入約一半。

太古料上半年不再錄經常性虧損 國泰望虧損收窄，可見【下一頁】

受港府防疫要求，國泰航空上月客運運力只及疫情前3.5%，預計第4季才升至約3成，較去年重組預期今年上半年運力恢復至疫情前不足25%、全年不足一半，最新復甦情況更見緩慢。

因應疫情對國際客運航空重挫，國泰航空去年加強貨運業務，分部收入創出新高，但依然錄得216億元虧損。公司最新預期，今年上半年虧損依然重大，但較去年上半年和下半年都有所改善。

相關文章：

【國泰股價】國泰5月客運按年升3成 料上半年虧損收窄

【國泰危機】國泰航空駐港機艙服務員工作簽證續簽遭入境處拒絕 機師簽證更新年期縮短

【航空告急】國泰航空據報研發長途航線單機師操控系統 最快2025年試行

編輯：麥德銘