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【新股攻略】和黃醫藥vs奈雪的茶 哪隻更值搏？

股市 13:30 2021/06/21

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港股市場再有焦點新股招股，長和 （00001） 旗下生物科技公司和黃醫藥 （00013） 正在招股，茶飲股奈雪的茶 （02150） 亦同時招股，投資者關注哪隻新股更值得認購。宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒分析指，從基本面來看和黃醫藥「值得買但未必值得抽」﹛，和黃醫藥已在英美上市，一直發展平穩，但業務性質與現時當炒的醫藥股不同，或缺乏爆炸性增長亮點，加上一手入場費不低，料短期升幅有限；至於認購反應比較熱烈的奈雪的茶，林嘉麒認為可以孖展認購，因其認購氣氛有「時代天使 （06699） 的影子」，但要留意上市首日股價走勢仍受港股整體市況影響。想知更多專家分析，立即睇片：

同場加映答股環節，如有股票疑難，歡迎：

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奈雪的茶（02150） 時代天使（06699） 醫藥股 港股 和黃

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