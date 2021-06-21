【美股期貨】道指期貨升200點　納指期貨升0.5%（不斷更新）

美股期貨轉升，道指期貨升200點，納指期貨升0.5%。近期股市大幅波動與期權交易的激增同步，根據Cboe Global Markets的數據，上周五有超過1.16億份期權合約到期，是繼1月15日逾1.5億份期權合約到期後的史上第二高水平。另外，美國30年期債息跌穿2%，為2月份以來首次。

重點新聞：

【沽注一擲原型】Michael Burry警告加密貨幣、抱團股若崩盤 損失或達國家規模

【SPAC】對冲基金名宿阿克曼SPAC斥312億元收購環球音樂一成股權

【新股IPO】「貨車界Uber」滿幫集團美國IPO擬上限19美元定價 籌122億元

【挾倉潮】美股四巫日迷因股作怪 市場列舉16隻挾倉新目標

即市走勢：

【18：22】美國10年期債息最新報1.43厘，道指期貨升200點，納指期貨升0.5%，標指期貨升18點。歐股造好，德股升0.6%，法股升0.3%，英股升0.1%。

【16：52】根據資產管理公司ByteTree追蹤數據顯示，上周五美國和加拿大封閉式基金、加拿大和歐洲交易所交易基金（ETF）持有的比特幣數量降至782,558枚，為2月25日以來最低水平。比特幣價格急跌，現跌逾6%，跌穿33,000美元。

【16：35】歐洲股市低開，延續亞太區股市跌勢，英國富時100指數跌0.11%、法國CAC 40指數跌0.1%、西班牙IBEX 35指數跌0.2%。追從49個市場的MSCI ACWI （所有國家世界指數） 跌0.3%，見5月24日以來低位。

【14：15】日股今日急挫，日經平均指數曾跌1169點，全日收報28010點，跌953點或3.29%。分析指出，美債收益率下降抑制了週期股吸引力，也打擊了市場。

【12：57】聯儲局此前預計到2023年底前會加息兩次加息，市場爭相解除曲線陡化交易，加劇了曲線趨平，長期債息下跌，30年期美國債息息率自2月份以來首次跌穿2%，最新報1.946厘；10年債息跌穿1.4厘，最新報1.374厘，為2月下旬以來低位。

【12：56】美股期貨下跌，道指期貨現跌0.5%，標指期貨現跌0.4%，納指期貨現0.2%。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】