【美股期貨】美股期貨下跌　美國10年期及30年期債息見2月以來低低

美股上周五下跌，道指全周跌3.4%，創下7個多月來最大跌幅。標指則結束三個星期升勢，跌約1.9%，是2月以來最大一周跌幅。股市大幅波動與期權交易的激增同步，根據Cboe Global Markets的數據，上周五有超過1.16億份期權合約到期，是繼1月15日逾1.5億份期權合約到期後的史上第二高水平。

美股期貨在亞洲交易時段續跌。另外，美國30年期債息跌穿2%，為2月份以來首次。

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即市走勢：

【12：57】聯儲局此前預計到2023年底前會加息兩次加息，市場爭相解除曲線陡化交易，加劇了曲線趨平，長期債息下跌，30年期美國債息息率自2月份以來首次跌穿2%，最新報1.946厘；10年債息跌穿1.4厘，最新報1.374厘，為2月下旬以來低位。

【12：56】美股期貨下跌，道指期貨現跌0.5%，標指期貨現跌0.4%，納指期貨現0.2%。

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