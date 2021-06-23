【美股收市】鮑威爾派定心丸　納指漲0.8%創新高　道指升68點

美國聯儲局主席鮑威爾派定心丸，稱儲局不會先發制人加息，也不會由於認為就業率偏高就提高利率。他周二在國會聽證會作證說，美國非常不可能重演20世紀70年代那樣的惡性通脹。他仍然預計通脹將會降溫，隨着時間推移，預計那些影響通脹的因素將會消退 ；若通脹繼續過高，美聯儲將採取行動，以引導通脹回落至2%。雖然距離就業復甦還有很長的路要走，但美國勞動力市場正在擺脫困境，認為將在秋季看到就業機會強勁增長。

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美股先跌後回升，比特幣轉漲，納指創新高，標指亦逼近歷史高位。

道指收報33945點，升68點；標指收報4246點，升21點或0.5%；納指收報14253點，升111點或0.879%。

比特幣受累內地打擊虛擬貨幣交易及挖礦活動，昨曾失守3萬美元，低見28,814美元後強勁反彈，報32630美元。遊戲零售商GameStop完成發行500萬股，集資11.3億美元，刺激股價飆10%。

紐約聯儲銀行總裁威廉斯（John Williams）指出，減買債的具體時機取決於經濟數據，預期明年勞動力市場將繼續復甦，而2022年美國經濟料增長3%至3.5%。

數據方面，美國5月二手樓銷售按月下降0.9%，連降第4個月，預期為跌2.1%。

即市走勢︰

【04：00】道指收報33945點，升68點，標指升0.5%，收報4246點，納指升0.8%，收報14253點。

【03：04】道指漲逾百點， 暫升104點或0.3%；納指破頂曾升0.7%至14233點，標指升幅稍收窄至0.4%， 報4242點

【02：58】標指漲幅擴大至超過0.5%，成分股奈飛漲超2.7%，埃克森美孚和英偉達也至少漲2%，但通用電氣仍維持約1.3%跌幅。

【02：38】紐約8月期油收跌0.6美元，跌幅0.81%，報73.06美元；倫敦布蘭特8月期油收跌0.09美元，跌幅0.12%，報74.81美元

【02：31】Bitstamp比特幣穿升33000美元關口，暫報33001美元，日圖漲1.29%

【01：53】紐約8月黃金期貨收跌0.3%，報1777.40美元。

【01：18】美聯儲局在固定利率逆回購中接納了7,916億美元，續創歷史新高，規模連續四日超7,000億美元

【00：53】納指再度破頂，升78點或0.6%， 高見14220點

【00：42】道指升20點或0.1%，報33897點；納指升65點或0.5%，報14206點；標指升15點或0.4%，報4240點

【00：30】納指漲76點或逾0.5%，至即市高位14217點，再創新高

【00：02】比特幣重新站上32000美元，收復日內跌幅，此前最低跌破29000美元關口。

【23：42】道指升31點，納指升近0.4%。

【22：19】道指跌約40點，納指升0.1%，個別科網股升，亞馬遜（美：AMZN）及Nvidia（美：NVDA）升逾1%。

【21：44】比特幣跌穿3萬美元，Coinbase（美：COIN）跌逾3%，Microstragegy（美：MSTR）跌逾9%。

【21：40】GME（美：GME）宣布，已完成在市場發行500萬股，等資11.26億美元，股價升逾6%。

【21：30】美股開市，三大指數輕微高開後倒跌，道指跌40點，報33836點；標指跌2點，報4222點；納指跌10點或0.1%，報14130點。

【19：42】道期升10點，納期升0.3%。

【18：18】道指期貨跌10點，報33750點；標指期貨跌2點，報4211點；納指期貨跌12點或0.1%，報14118點。

【18：17】南方東英：美國聯儲局至少今年底前維持寬鬆 中國貨幣政策維持中性

【12：53】道指期貨升94點，報33855點；標指期貨升10點，報4223點；納指期貨升18點或0.1%，報14148點。

【11：10】美國據報擬禁止進口新疆多晶硅 料與特朗普的棉花禁令相似

【10：50】Elon Musk：下月或舉辦Tesla人工智能日

【10：20】橋水達里奧及美前財長警告：通脹或威脅經濟復甦

【09：00】比特幣出現死亡交叉 後市何去何從

【07：30】前程無憂51job達成私有化協議曾漲4% 涉資57億美元

==以下6月21日（周一）股市==

美股四期結算後，投資者逐步消化儲局轉鷹的消息，美國總統拜登與高級金融監管官員開會，包括與儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）和財長耶倫（Janet Yellen）會晤，商討美國金融系統及金融機構最新狀況。美股周一大幅反彈，道指成份股全綫反彈，金融股高盛、UnitedHealth、波音及AE急漲，道指升幅最多擴大至618點。

道指收報33876點，升586點或1.8%；標指收報4224點，升58點或1.4%；納指收報14141點，升111點或0.8%。

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美國運通勁彈4.2%，為升幅最大道指成份股；高盛及大摩分別回升2.5%和2.2%。工業股顯著造好，波音漲3.3%；雪佛龍漲2.9%。

市場仍觀望議息後各儲局官員最新論調，評級機構穆迪（Moody's）預期，美股將會回吐至少10%，籲投資者做好回調準備。

另外，部分聯儲局官員促盡快討論削減買債。聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，儲局需要做好面對通脹上行風險的準備，走出疫情時要和進入疫情時一樣靈活 ； 盡快討論減買債，可讓儲局在作出貨幣政策轉變時擁有較大彈性。

此外，基建方案談判仍未有共識，早前21名兩黨參議員支持據報總值約1萬億美元的基建方案，包括調高燃油稅作為資金來源。拜登擬作出讓步，白宮發言人指，拜登本周願意繼續就該方案討論，並希望可獲得更多詳細資訊。現時該方案最大爭議為如何獲得資金來源。

近期股市大幅波動與期權交易的激增同步，根據Cboe Global Markets的數據，上周五有超過1.16億份期權合約到期，是繼1月15日逾1.5億份期權合約到期後的史上第二高水平。另外，美國30年期債息跌穿2%，為2月份以來首次。

聯儲局周一（6月21日）逆回購工具使用規模為7,651億美元，超過上周五的7,471億美元，也高於6月17日創下的7,558億美元的歷史紀錄。

重點新聞：

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即市走勢：

【02：42】道指升幅收窄， 暫升561點或1.7%，報33851點；納指升103點或0.7%，報14133點；標指升55點或1.3%

【02：33】紐約 7月原油期貨收漲2.02美元，漲幅2.82%，報73.66美元；倫敦布蘭特8月原油期貨收漲1.39美元，漲幅1.39%，報74.9美元

【01：59】紐約8月黃金期貨收漲0.79%，報1782.9美元。

【01：55】道指漲幅擴大至超過600點，暫升607點或1.8%， 報33897點，即市一度升618點至33908點；成分股美國運通漲超4%，波音漲3.3%，雪佛龍漲超3.1%。納指升幅擴大至117點或0.8%， 報14147點；標指升54點或1.3%， 報4221點暫為全日高位

紐約期油一度漲3.2%至73.96美元，現升2.9%， 報73.74美元；美10年期債息升4.2點子， 報1.4802厘， 較早時曾升見1.4903厘

【01：30】Uber（美：UBER.N）跌逾3%，此前美國銀行表示，Uber股價將迎來幾個重要的影響因素，包括所處行業其他公司可能進行的IPO，以及美國失業救濟計劃的結束。

【01：11】道指維持逾500點漲幅，暫升515點或1.5%，報33805點，較早時曾升537點至高見33827點；納指繼早段曾升111點或0.8%後，升幅稍為收窄至93點或0.7%， 報14124點；標指升48點或1.2%， 報4215點

美10年期債息由早段高位1.4903厘稍回調，暫報1.4768厘， 升逾3.8點子

【00：36】微軟維持約1.1%漲幅，徘徊363.52美元高位，美國證券交易委員會（SEC）調查眾多公司對SolarWinds黑客襲擊的處置方式，以判斷那些遭遇網絡襲擊的公司，是否合理地向投資者披露相關信息、是否存在與網絡襲擊相關的可疑交易、是否有隱私數據被洩露。

【23：56】紐約8月期油合約漲幅達2%，報72.72美元。倫敦布蘭特8月期油合約漲1.44%，報74.57美元。

【23：00】道指最多升537點，納指升0.7%

【22：06】道指繼續升，現升413點，報33703點，納指升0.3%，標指升35點。

【21：35】美國總統拜登將於凌晨與高級金融監官員召開會議，儲局主席鮑威爾及財長耶倫將會出席。會議主要向總統提供美國金融系統及金融機構最新狀況，包括與氣候風險相關的監管等。

【21：30】美股開市，道指升210點，報33500點，納指升0.2%，報14060點，標指升18點，報4185點。

【20：50】道指期貨升206點，納期升0.1%。

【18：22】美國10年期債息最新報1.43厘，道指期貨升200點，納指期貨升0.5%，標指期貨升18點。歐股造好，德股升0.6%，法股升0.3%，英股升0.1%。

【16：52】根據資產管理公司ByteTree追蹤數據顯示，上周五美國和加拿大封閉式基金、加拿大和歐洲交易所交易基金（ETF）持有的比特幣數量降至782,558枚，為2月25日以來最低水平。比特幣價格急跌，現跌逾6%，跌穿33,000美元。

【16：35】歐洲股市低開，延續亞太區股市跌勢，英國富時100指數跌0.11%、法國CAC 40指數跌0.1%、西班牙IBEX 35指數跌0.2%。追從49個市場的MSCI ACWI （所有國家世界指數） 跌0.3%，見5月24日以來低位。

【14：15】日股今日急挫，日經平均指數曾跌1169點，全日收報28010點，跌953點或3.29%。分析指出，美債收益率下降抑制了週期股吸引力，也打擊了市場。

【12：57】聯儲局此前預計到2023年底前會加息兩次加息，市場爭相解除曲線陡化交易，加劇了曲線趨平，長期債息下跌，30年期美國債息息率自2月份以來首次跌穿2%，最新報1.946厘；10年債息跌穿1.4厘，最新報1.374厘，為2月下旬以來低位。

【12：56】美股期貨下跌，道指期貨現跌0.5%，標指期貨現跌0.4%，納指期貨現0.2%。

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