【美股市況】拜登晤高級金融監管官員 道指漲561點　標指升1.3%（不斷更新）

美國總統拜登與高級金融監管官員，包括聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)和財長耶倫(Janet Yellen)展開會晤，美股周一大幅反彈，道指午市升勢擴大, 漲逾600點；納指動力加強, 曾升120點或0.9%，標指亦升1.3%越4220關。

儲局議息後，投資界憂慮提早加息問題，股市變得波動。美股三大指數高開，道指曾升逾500點，債息升幅收窄，納指即升0.7%。

近期股市大幅波動與期權交易的激增同步，根據Cboe Global Markets的數據，上周五有超過1.16億份期權合約到期，是繼1月15日逾1.5億份期權合約到期後的史上第二高水平。另外，美國30年期債息跌穿2%，為2月份以來首次。

聯儲局周一（6月21日）逆回購工具使用規模為7,651億美元，超過上周五的7,471億美元，也高於6月17日創下的7,558億美元的歷史紀錄。

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即市走勢：

【02：42】道指升幅收窄, 暫升561點或1.7%，報33851點；納指升103點或0.7%，報14133點；標指升55點或1.3%

【02：33】紐約 7月原油期貨收漲2.02美元，漲幅2.82%，報73.66美元；倫敦布蘭特8月原油期貨收漲1.39美元，漲幅1.39%，報74.9美元

【01：59】紐約8月黃金期貨收漲0.79%，報1782.9美元。

【01：55】道指漲幅擴大至超過600點，暫升607點或1.8%, 報33897點，即市一度升618點至33908點；成分股美國運通漲超4%，波音漲3.3%，雪佛龍漲超3.1%。納指升幅擴大至117點或0.8%, 報14147點；標指升54點或1.3%, 報4221點暫為全日高位

紐約期油一度漲3.2%至73.96美元，現升2.9%, 報73.74美元；美10年期債息升4.2點子, 報1.4802厘, 較早時曾升見1.4903厘

【01：30】Uber(美：UBER.N)跌逾3%，此前美國銀行表示，Uber股價將迎來幾個重要的影響因素，包括所處行業其他公司可能進行的IPO，以及美國失業救濟計劃的結束。

【01：11】道指維持逾500點漲幅，暫升515點或1.5%，報33805點，較早時曾升537點至高見33827點；納指繼早段曾升111點或0.8%後，升幅稍為收窄至93點或0.7%, 報14124點；標指升48點或1.2%, 報4215點

美10年期債息由早段高位1.4903厘稍回調，暫報1.4768厘, 升逾3.8點子

【00：36】微軟維持約1.1%漲幅，徘徊363.52美元高位，美國證券交易委員會（SEC）調查眾多公司對SolarWinds黑客襲擊的處置方式，以判斷那些遭遇網絡襲擊的公司，是否合理地向投資者披露相關信息、是否存在與網絡襲擊相關的可疑交易、是否有隱私數據被洩露。

【23：56】紐約8月期油合約漲幅達2%，報72.72美元。倫敦布蘭特8月期油合約漲1.44%，報74.57美元。

【23：00】道指最多升537點，納指升0.7%

【22：06】道指繼續升，現升413點，報33703點，納指升0.3%，標指升35點。

【21：35】美國總統拜登將於凌晨與高級金融監官員召開會議，儲局主席鮑威爾及財長耶倫將會出席。會議主要向總統提供美國金融系統及金融機構最新狀況，包括與氣候風險相關的監管等。

【21：30】美股開市，道指升210點，報33500點，納指升0.2%，報14060點，標指升18點，報4185點。

【20：50】道指期貨升206點，納期升0.1%。

【18：22】美國10年期債息最新報1.43厘，道指期貨升200點，納指期貨升0.5%，標指期貨升18點。歐股造好，德股升0.6%，法股升0.3%，英股升0.1%。

【16：52】根據資產管理公司ByteTree追蹤數據顯示，上周五美國和加拿大封閉式基金、加拿大和歐洲交易所交易基金（ETF）持有的比特幣數量降至782,558枚，為2月25日以來最低水平。比特幣價格急跌，現跌逾6%，跌穿33,000美元。

【16：35】歐洲股市低開，延續亞太區股市跌勢，英國富時100指數跌0.11%、法國CAC 40指數跌0.1%、西班牙IBEX 35指數跌0.2%。追從49個市場的MSCI ACWI （所有國家世界指數） 跌0.3%，見5月24日以來低位。

【14：15】日股今日急挫，日經平均指數曾跌1169點，全日收報28010點，跌953點或3.29%。分析指出，美債收益率下降抑制了週期股吸引力，也打擊了市場。

【12：57】聯儲局此前預計到2023年底前會加息兩次加息，市場爭相解除曲線陡化交易，加劇了曲線趨平，長期債息下跌，30年期美國債息息率自2月份以來首次跌穿2%，最新報1.946厘；10年債息跌穿1.4厘，最新報1.374厘，為2月下旬以來低位。

【12：56】美股期貨下跌，道指期貨現跌0.5%，標指期貨現跌0.4%，納指期貨現0.2%。

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