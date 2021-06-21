【東京奧運】選手村內准飲酒 離開先派安全套（附選手村設施圖）

東京奧運開幕在即，外界關注目前當地的防疫準備。早前東京奧運委員會確認會向選手派避孕套，但為防止新冠疫情傳播，奧委會將在選手離開時東京奧運選手村時，才派發避孕套。另外，奧委會確認允許選手飲酒，惟僅限於房間內飲用。奧委會表示，希望在月底前制定與飲酒相關政策。

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東京奧運委員會周日（20日）公布多項選手村內實行的抗疫措施，當中允許運動員攜帶酒精飲品進入選手村。但為防止疫情傳播，選手不得在公眾地方飲用，只能在自己房間內飲用。奧委會表示，希望能在6月底前，制定選手村內享用酒精飲品的政策。另外，安全套改在奧運選手離開選手村時派發，居住期間運動員不會獲官方分發安全套。

東京奧運選手村內設施一覽

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根據奧委會規定，選手在比賽前5天內入住選手村，完賽後2天內必須離開，期間亦需與其他選手保持社交距離避免接觸。每日均需檢測，除進食及睡覺，其餘時間需佩戴口罩。奧委會早前警告，若運動員違反防疫規定將被罰款，甚至驅逐出境。

東京奧運將於7月23日正式開幕，外界料屆時將有1.8萬名選手及相關官員入住選手村。國際奧委會（IOC）稱，選手村內8成人都已完成疫苗接種，或即完成接種。

東京奧運選手違防疫規定或被重罰 最嚴重可遭驅逐出境 【下一頁】

另外，外界料開幕禮觀眾人數上限為2萬人，包括比賽相關官員。《共同社》引述消息人士報道，政府及奧委會擬將政策，同樣應用於8月24日的殘奧會開幕禮上。

責任編輯：李俊儀