【MacBook】傳搭載M1X芯片MacBook Pro將於第4季推出　蘋果或同步推出Mac mini

▲ 傳蘋果最快在10月推出新版MacBook Pro以及Mac mini，兩款設備均搭載M1X芯片。

本年度的蘋果（Apple）WWDC開發者大會已結束，早前外界預料，該公司會推出新款MacBook Pro，但最後卻期待落空。不過最近據外國爆料人士Dylandkt稱，蘋果在今年第4季會推出新版MacBook Pro以及Mac mini，兩款設備均搭載M1X芯片。

＜＜【網絡安全】Tim Cook批Android惡意軟件數量 比iOS多47倍

＜＜【AppleCare+】蘋果下調M1 Mac機AppleCare+計畫價格 MacBook Air及MacBook Pro受惠



外媒《9to5mac》報道指，最近Dylan透過Twitter發文透露，Apple計劃在10月底或11月初，推出全新搭載M1X芯片的MacBook Pro，並提供14及16吋兩款型號。該爆料人士早前指出，MacBook Pro會採用全新設計，屏幕邊框縮小及提供更多接口，例如SD卡槽、MagSafe及HDMI等。另外，M1X芯片將會設有更多Thunderbolt插口、CPU 內核，以及支援設備連接多部外置屏幕。

另外他也提及，Apple不會同一時間內推出新款 iMac Pro，但就有機會推出新版Mac mini。該設備同樣搭載M1X芯片，將取代現時使用Intel芯片的版本。據悉，Dylan曾準確預測新款M1 iMac及2021 iPad Pro的產品細節，相信此次爆料具有一定可信程度。

責任編輯：李寶如