【飛上太空】料公司2024年設商務航班 熱氣球太空船首次成功試飛3萬米高

太空旅遊並不是幻想，來自美國的太空旅遊初創公司上周五（18日）在佛羅里達州，進行首次試飛無人駕駛的熱氣球太空船，成功飛至3萬米高的大氣層平流層，並停留6小時；該公司預計在2024年推出商業航班，助各人實現太空旅遊。

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在美國東部時間清晨5時23分，「Space Perspective」公司於卡納維拉爾角太空海岸的航天及太空港上空32公里處，發射熱氣球太空船的原型。它上升至逾3萬米高空，盤旋6小時後降落到墨西哥灣海面。

公司亦計劃在2023年實現載人飛行，隨後在2024年展開載人商業太空旅遊；預計熱氣球太空船可載9名乘客，船內設酒吧等設備，更可載乘客飛到太空邊緣，透過太空船的大玻璃窗欣賞地球。

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責任編輯：潘曉豐