【世界盃】卡塔爾要求球迷接種疫苗才可入場

▲ 卡塔爾宣布所有球迷必須先接種新冠疫苗，才可以入場觀看世界盃賽事。

卡塔爾將於明年主辦世界盃，卡塔爾宣布所有球迷必須先接種新冠疫苗，才可以入場觀看世界盃賽事。卡塔爾政府也正在洽購100萬劑新冠疫苗，希望可供應給世界盃球迷接種。

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下一屆世界盃明年11月21日將於卡塔爾舉行，而卡塔爾也成為首個主辦世界盃的中東國家。卡塔爾政府周日（21日）宣布，指全球大部分國家都為民眾接種新冠疫苗，卡塔爾將禁止未接種新冠疫苗的球迷入場觀看賽事。

卡塔爾首相阿勒薩尼（Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani）表示，卡塔爾目前正與一間公司進行談判，希望獲得100萬劑新冠疫苗並為出席世界盃的人接種。

至於國際足聯與主辦單位，則暫未對卡塔爾強制球迷接種疫苗一事有回應。

卡塔爾全國累計有超過22萬人確診新冠肺炎，585名新冠患者死亡。卡塔爾目前批准使用輝瑞（Pfizer）與Moderna兩款新冠疫苗，全國共有69.8%的16歲或以上人口接種最少一劑疫苗，有55.9%的16歲或以上人口已完成兩劑疫苗接種。

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另外，卡塔爾自2010年起籌備世界盃，並聘用大量外勞來建造8個體育館等多項基建設施。但英國《衛報》今年初披露，超過10年來有最少6,500名參與基建的外勞喪生，卡塔爾主辦世界盃背後的人權情況引起外界關注。

挪威部分球會呼籲抵制2022年世界盃，但挪威足總周日（20日）就此進行表決，以368票反對、121票贊成的票數否決抵制世界盃。

責任編輯：鄭錦玲