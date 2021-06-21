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【藥明生物】藥明生物上調盈利指引、股價破頂升5%　大摩高盛齊升目標價

當炒股 12:02 2021/06/21

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【藥明生物】藥明生物上調盈利指引、股價破頂升5%　大摩高盛齊升目標價

藥明生物 （02269） 破頂升5%，藥明生物上周舉行投資者日，藥明生物管理層於會議調高今年盈利增長指引，由預先預計升50%提高至65%，反映新冠病毒相關項目帶動需求提高。高盛、摩根士丹利、瑞信和麥格理相繼上調藥明生物目標價。

藥明生物最高見142.6元，中午收市報138元，升4.5%，成交26億元。藥明生物上周五股價已大升9%。

高盛指出，藥明生物年初至今已新增23個新項目，增加兩個商業化項甩，而且公司新推SDArBody多特異性抗體發現平台，現有產品線和公司執行能力高，都足支持未來發展。高盛上調公司今明3年盈利預測約一成後，目標價由131.4元升至157.9元。

摩根士丹利也指，全球生物製藥的外判服務需求蓬勃，藥明生物是中國合同研究組織（​CRO）的領導者，2020至23年的年均盈利增長達49%，遠超行業的25%。該行上調藥明生物目標價，由140元升至152元。

瑞信同樣調高藥明生物目標價，由130元升至158元，認為疫苗、雙特異性抗體（bsAb）都是公司未來業務的主要推動力。

麥格理維持現有目標價122元，但該行表示，藥明生物最新盈利增長指引較該行預期更高，管理層目標未來在研項目數量可提高至80個，該行料，藥明生物有32個三期臨床階段的產品在手，當中4至5個有望跑出成核心項目，帶來40億至50億美元銷售額，另外4至5個可貢獻10億美元銷售額，足以成為公司穩定收入來源。

相關文章：

【大行報告】富瑞：藥明生物是中國CRO行業首選　升價至160元

藥明生物大股東4月折讓近6.8%配股　套現115億元

編輯：麥德銘

港股 大行報告 藥明生物（02269） 疫苗
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