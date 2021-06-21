【新股IPO】印度最大電子支付平台Paytm計劃在印度上市　集資約234億元

印度最大電子支付平台Paytm計劃在今年11月公司上市。據外媒引述消息報道，公司計劃集資金約30億美元（約234億港元），有望成為印度目前最大規模上市計劃，並將聘請摩根大通、摩根士丹利、高盛和印度工業信貸投資銀行作為其承銷商。

Paytm的正式名稱為One97 Communcations。報道續指，公司擬發行16.1億美元（折合約125億港元）新股，及1%潛在超額配售，發行的目標估值在250億至300億美元（約1560億至2340億港元）。

報道又指，Paytm將於下月12日召開股東大會，預計是尋求股東批准上市計劃。

Paytm的股東包括軟銀集團（日：9984）、螞蟻集團及「股神」巴菲特（Warren Buffett）投資旗艦巴郡。

Paytm目前擁有約1.5億用戶數量，用戶每月的交易量為14億宗，其業務已經從數碼支付擴展到銀行、信用卡和金融服務等領域。

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記者：謝卓榮