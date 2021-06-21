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今日推介吉利 | 新地、深圳控股、領展、神州控股、中糧家佳康最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/06/21

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恒生指數中午收報28413點，跌387點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介吉利汽車 （00175） ，另亦會分析新鴻基地產 （00016） 、深圳控股 （00604） 、領展房地產基金 （00823） 、神州控股 （00861） 及中糧家佳康 （01610） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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股票 神州控股（00861） 中糧家佳康（01610） 深圳控股（00604） 吉利汽車（00175） 新鴻基地產（00016） 石鏡泉
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