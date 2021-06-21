【英國疫情】連續5日逾9,000人確診 99%感染Delta變種

英國新冠疫情近日出現反彈，最新單日新增9,284人染疫，連續5日確診人數突破9,000宗。英格蘭衛生部門表示，新增確診個案中，幾乎全都皆是感染Delta變種（即印度變種）。英國媒體報道，周末接種新冠疫苗人數眾多。

英國擬准完成接種疫苗者 接觸患者後免隔離 【下一頁】

英國原定周一（21日）完全解封，但因疫情反覆而延後4周，周日（20日）再新增9,284人染疫。英格蘭公共衛生部早前指出，Delta變種病例在1周內增加了79%，現在99%新增個案皆為感染Delta變種，Delta變種不但更具傳染性，還有更大機會導致重症。英國住院患者數目亦正在增加，上周四（17日）錄得有1,316人需要留院。

英格蘭上周五（18日）正式開放所有成人預約接種疫苗，有數據顯示，2天內預約數目超過100萬次。《衛報》報道，數字並未涵蓋私家醫生預約，而民眾亦可無需預約直接到場地接種疫苗，意味周末實際接種人數應該更多。據悉，隨著新冠疫苗接種計劃持續，英國政府開放更多短暫接種場所，包括位多個英超球會主場。

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英國公共衞生部（PHE）高級醫學顧問霍普金斯（Susan Hopkins）表示，雖然感染率較高地區疫苗接種速度有所提升，但其他地區感染率亦有所增加。在部分地區，如保頓（Bolton）及達爾文（Darwen）等開始放緩之際，部分東北部地區，及倫敦部分區域感染率在快速上升。

責任編輯：李俊儀