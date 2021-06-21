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【債務危機】富達﹕央行救企取態有變 　僅違約企業觸及系統性風險時才會出手

股市 11:49 2021/06/21

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自去年底，中國陸續有企業傳出債務違約的消息，今年更蔓延至中國四大資產管理公司中國華融 （02799） 。對於近月違約的公司，富達國際固定收益基金經理劉鴻基相信，「央行有能力救」，但他認為，央行現時取態有變，只有在違約企業會對金融市場造成系統性風險時，央行才會出手。

據報中國財政部考慮設控股平台，承接華融等四大資產管理公司股權，詳見﹕【下一頁】

劉鴻基指，對於擁有政府背景的企業出現債務違約問題，央行做法較以前不同，處理方法比以前較為多元化。他指，若債務違約的企業會造成系統性風險，或會先縮減其企業規模，再等待幾年，直到公司對金融系統影響較少的時候，才容讓它們倒閉。

他表示，央行一定有能力拯救近月違約的企業，但對央行來說，市場投資者須學習適應不可以單看公司的政府背景，學習如何辨別一間好的公司，長遠才能夠令好的公司獲得更多私人資金，令市場健康發展。他亦指，近期市場對企業出現債務違約消息的反應已較以前小。

富達國際亞洲固定收益投資總監陳詠詩則指，由於央行希望打破擁有政府背景的企業必定會受到保護的印象，預計中國在岸市場債券的違約率會逐步抽升，債務違約宗數及金額亦會增加，惟此舉能逐步淘汰實力較弱的公司，對市場為正面影響。

料人民幣不會太快升值

另外，中國近月10年期國債息率徘徊於3至3.5厘水平，劉鴻基指，若未來息率上升過快，相信將對中國經濟增長放緩造成阻礙，令經濟「硬著陸」，因此料息率不會有明顯改變。

至於人民幣方面，劉鴻基認為，由於央行希望在國際市場上推動人民幣普及化，相信內地並不樂見人民幣升值過快。他指﹕「人民幣需要非常平穩、緩慢的升值，大家才會對人民幣有信心」。

近期通漲預期升溫，劉鴻基假設，若美滙未來變強，從90升6%至95水平，料人民幣屆時將會跌3%左右。

富達國際固定收益基金經理劉鴻基、亞洲固定收益投資總監陳詠詩均認為，內地央行希望打破擁有政府背景的企業必定會受到保護的印象。

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編輯﹕賴奕羚

港股 基金 富達 中國華融（02799） 國債 亞洲 中國 金融 人民幣 債券
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