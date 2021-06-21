梅根送哈里長櫈做父親節禮物 揭兒子係新書忠實讀者

▲ 梅根透露她去年送給哈里一張長凳作父親節禮物，哈里與兒子阿奇在長凳上的溫馨畫面啟發她創作《長凳》。

英國哈里王子夫人梅根的兒童繪本《長凳》本月初出版。梅根透露她去年送給哈里一張長凳作父親節禮物，哈里與兒子阿奇在長凳上的溫馨畫面啟發她創作《長凳》。梅根更稱阿奇非常喜歡《長凳》這本書，是她的忠實讀者。

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哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）的次女莉莉貝特（Lilibet）本月4日出生，而《長凳》（The Bench）這本書則於本月8日出版。

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梅根在分娩前接受美國全國公共廣播電台（NPR）專訪，專訪於周日（20日）播出。

梅根透露哈里兩年前用父親身份慶祝首個父親節時，她買了一張長凳送給丈夫作為禮物。梅根形容會選擇這份禮物，是為了讓哈里有個與兒子溫馨相處的專屬空間。

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梅根形容這本書講述一個關於愛的故事，稱她平時觀察哈里父子在長凳上相處的時刻，並寫下了一首詩，再根據這首詩來創作繪本。

梅根又笑言2歲的兒子阿奇（Archie）十分喜愛《長凳》，更不時渴求閲讀這本書。梅根也形容她在書中加入很多充滿愛的小細節，例如繪有哈里亡母戴安娜王妃（Princess Diana）生前最愛的花勿忘我，來向戴安娜致敬。

責任編輯：鄭錦玲